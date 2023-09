Citroën Easy Go: la nuova soluzione di leasing per e-C4 ed e-C4 X

Durante la Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre, Citroën, in collaborazione con Stellantis Financial Services, proporrà Citroën Easy Go. Questa innovativa formula di leasing è stata progettata specificamente per le Citroën e-C4 ed e-C4 X e si rivolge ai clienti privati.

Grazie a un canone mensile iniziale di 199 euro e un anticipo di 2500 euro, è possibile mettersi al volante di una e-C4 100% elettrica da 136 CV in versione Feel S&S. Dopo 36 mesi di leasing, si avrà la libertà di decidere se riscattare l’auto, sostituirla o restituirla. E attenzione, se il chilometraggio supera i 15.000 km, dovrete pagare solo a un costo aggiuntivo di 0,05 cent di euro al km.

Citroën Easy Go: ecco la nuova soluzione per mettersi al volante delle e-C4 ed e-C4 X

Il marchio francese elimina la cosiddetta “ansia da ricarica” includendo nella proposta una wallbox per la ricarica domestica. Questo dispositivo, innovativo e compatto, può essere facilmente montato a parete.

Citroën ha recentemente aggiornato la sua gamma di e-C4 e e-C4 X. Questi modelli ora vantano un nuovo motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, che può garantire un’autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP e con una sola ricarica. È anche disponibile una variante con motore da 136 CV e batteria da 50 kWh con un’autonomia di fino a 360 km.

Vantaggi economici tangibili

Optare per la versione elettrica tramite Citroën Easy Go è più economico di quanto pensiate. Il passaggio all’elettrico è vantaggioso se si considerano variabili come assicurazione, carburante e manutenzione. Infatti, la e-C4 può risultare quasi 3000 euro più economica rispetto alla C4 Feel Pack con motore benzina PureTech da 130 CV nel corso del finanziamento.

Leggi anche: Citroën C3 Aircross 2024: il debutto ufficiale è atteso a novembre

E non dimentichiamo gli incentivi statali: la formula Citroën Easy Go prevede anche un incentivo statale di 5000 euro in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1, secondo i criteri stabiliti dal DPCM del 6 aprile 2022.

Il marchio di Stellantis evidenzia il proprio impegno verso una transizione energetica sostenibile. Easy Go è una dimostrazione tangibile della volontà di Citroën di rendere la mobilità elettrica accessibile, senza sacrificare la semplicità e l’audacia che lo contraddistinguono.