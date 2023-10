Abarth 600e: a breve partiranno i test su strada

Abarth 600e è la prossima grande novità prevista per la gamma della casa automobilistica dello scorpione che come sappiamo ha deciso di puntare in Europa su auto elettriche ad alte prestazioni. L’arrivo di questo modello che in un primo momento sembrava in dubbio è stato confermato ufficialmente nelle scorse settimane dal numero uno di Abarth e Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois nel corso di un’intervista rilasciata al famoso magazine automobilistico inglese Autocar.

A breve partiranno i primi test in strada per la nuova Abarth 600e

Abarth 600e è adesso pronta per i primi test su strada del prototipo del veicolo che poi dovrebbe debuttare tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025. Secondo il sito Passione Auto Italiane presto potremo vedere in strada i muletti dell’atteso modello destinato a far parlare a lungo di se appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori. La vettura dovrebbe avere uno stile che ricorderà quello della recente Abarth 500e. In particolare si vocifera che l’auto disporrà di nuovi paraurti anteriori decisamente più sportivi rispetto a quelli della normale Fiat 600. Questo grazie in particolar modo alla presenza di prese d’aria maggiorate. Ci sarà spazio anche per nuovi fendinebbia e fari full led, paraurti posteriore sportivo con estrattori e un nuovo spoiler posteriore. Tra le novità previste per questa auto anche nuovi cerchi in lega dal design inedito da 20 pollici.

All’ interno, Abarth 600e potreà contare su una strumentazione con nuova grafica sportiva, della presenza di una pedaliera con inserti in alluminio e di sedili avvolgenti con grafica Scorpione experience. Ovviamente non potrà mancare in questa vettura il nuovo volante sportivo con logo Abarth. Per permettere a questa auto di avere un carattere più sportivo e prestazionale ovviamente i tecnici Abarth lavoreranno anche su assetto, sospensioni che saranno modificate e sui freni maggiorati. Il motore elettrico dovrebbe garantire maggiore potenza rispetto a quello della versione elettrica di Fiat 600. Si parla in particolare di una potrnza di circa 240 cavalli. Vedremo dunque quali altre novitò arriveranno nelle prossime settimane a proposito di questo atteso modello della casa automobilistica dello scorpione.