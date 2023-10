Nuova Peugeot 1008: un video anticipa il suo design?

Quando si pensa al futuro di Peugeot torna alla ribalta un modello di cui si parla puntualmente anche se in verità al momento non esiste alcuna conferma ufficiale che la casa automobilistica del Leone lo lancerà sul mercato in assenza di comunicazioni. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Peugeot 1008 che secondo alcuni sarà il nome che verrà dato ad un futuro crossover che potrebbe rappresentare la nuova entry level della gamma di SUV della casa automobilistica francese ponendosi davanti alla Peugeot 2008 nella gamma del Leone.

Un video anticipa lo stile di una ipotetica nuova Peugeot 1008

La nuova Peugeot 1008 sarebbe dunque un crossover compatto lungo circa 4 metri che quindi occuperebbe la stessa posizione che hanno Jeep Avenger e Fiat 600 in Jeep e Fiat nella gamma della casa francese. Questa vettura nascerebbe su piattaforma STLA Small e sarebbe ovviamente solo elettrica. Sarebbe un modello pensato appositamente per l’Europa e probabilmente verrebbe offerto ad un prezzo interessante.

A proposito di come sarebbe questa nuova Peugeot 1008, vi segnaliamo un nuovo interessante video pubblicato dal canale di YouTube Mahboub1 che mostra un render di quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro e per il momento solo ipotetico modello di Peugeot. L’ingresso sul mercato di una Peugeot 1008 si inserirebbe in un trend in crescita in Europa, dove i veicoli compatti ed elettrici stanno riscontrando un crescente successo. Questa strategia ricorda Fiat e Jeep, che hanno recentemente aggiunto modelli compatti, come Avenger e 600, alle loro linee esistenti, costituite da Renegade e 500X.

Con una Peugeot 2008 che supera ormai i 4,30 m di lunghezza, un 1008 di 4,10 o addirittura 4,15 m troverebbe il suo posto nella gamma. Ciò consentirebbe a Peugeot di abbassare il prezzo d’ingresso per acquistare un suo SUV elettrico. Ma non dimentichiamo una cosa: il posizionamento di Peugeot non è quello di Citroën. Mentre la casa del doppio Chevron punta a prezzi più bassi e vuole quindi competere con alcuni modelli Dacia, Peugeot è più generalista prendendo di mira Volkswagen. Uno spostamento al ribasso del mercato non è quindi necessariamente auspicabile.