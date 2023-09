Nuova Peugeot 2008 arriva in un altro mercato

Dal suo lancio alla fine del 2019 e con quasi 700.000 unità prodotte, la Peugeot 2008 ha sempre attirato i suoi clienti per il suo design forte, generalmente descritto come elegante, potente e robusto. Con la nuova Peugeot 2008 la casa del Leone continua a rafforzare la sua identità. Uno degli elementi chiave del lavoro di progettazione è stato il design della parte anteriore, che esalta lo stile robusto e muscoloso che ne ha decretato il successo in tutti i mercati, illustrando l’aggiornamento di questo SUV. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo il debutto in un altro importante mercato: il Messico.

La nuova Peugeot 2008 debutta in un altro importante mercato: si tratta del Messico

Tra le principali caratteristiche della nuova Peugeot 2008 troviamo la sua versatilità e agilità, essendo il primo modello del Leone a portare il nuovo emblema del marchio in Messico. La nuova 2008 è prodotta nello stabilimento di Vigo in Spagna. Raggiunge il mercato messicano in tre versioni -ACTIVE (late summary), ALLURE, GT, tutte equipaggiate con l’ultima generazione del pluripremiato motore PureTech Turbo da 1,2 litri da 130 CV, offrendo risparmio nei consumi, piacere di guida e prestazioni di alto livello. Lo stile è stato al centro del suo successo sin dal lancio della Peugeot 2008. La sfida per il team di design della casa francese era quella di rafforzare ulteriormente il suo carattere, aumentandone lo status di SUV e annunciando il suo ingresso nel mercato del lusso.

Sul frontale della nuova Peugeot 2008 troviamo il nuovo emblema del Leone e una nuova firma luminosa. La nuova firma luminosa è caratterizzata da tre artigli luminosi verticali integrati negli inserti del paraurti nero lucido della nuova 2008. La combinazione sottolinea la forte personalità della 2008 e il robusto design del SUV. Tutte le versioni hanno questa nuova funzionalità. Nelle versioni GT, il sorprendente effetto a tre artigli viene esteso per la prima volta all’illuminazione dei fari completamente a LED attraverso l’utilizzo di tre moduli luminosi. Ciò distingue le versioni GT dal resto della gamma conferendo loro una firma frontale unica.

Nella parte posteriore, le nuove luci a LED su tutte le versioni della nuova 2008 ridisegnano gli iconici tre artigli che caratterizzano la parte posteriore di una Peugeot. Qui sono costituiti da tre doppie strisce orizzontali sovrapposte, sottili ed eleganti, che contribuiscono ad ampliare visivamente la postura della vettura. Anche le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione sono a LED.

Il nuovo frontale della Peugeot 2008 è più ampio e presenta uno schema laterale specifico che si collega ai fari e rafforza la verticalità e la posizione potente del veicolo. Sulle versioni ALLURE e GT, il frontale presenta un motivo verticale in tinta con la carrozzeria, che si prolunga in sottili inserti scuri per rafforzare la verticalità del frontale. Il colore della carrozzeria consente inoltre alla griglia di fondersi meglio con il paraurti per un aspetto più robusto.

Come colore di lancio è stato scelto il moderno grigio selenio. La versione GT è dotata di serie del tetto nero bicolore. Tutti i nuovi modelli Peugeot 2008 sono dotati di specchietti neri, indipendentemente dal colore della carrozzeria scelto. La nuova 2008 è disponibile in cinque colori di carrozzeria: Grigio Selenio, Grigio Artense, Bianco Okenite, Rosso Elixir e Blu Vertigo.

La nuova Peugeot 2008 dispone di nuovi cerchi in lega dal design dirompente, in sintonia con quelli introdotti negli ultimi lanci internazionali del marchio. Sono disponibili due design, da 16 pollici per la versione ACTIVE e da 17 pollici per le versioni ALLURE e GT. Tutti i cerchi in lega hanno il centro della ruota a 4 razze, su cui è impresso lo scudo del Leone, che nasconde i dadi delle ruote. Vedremo dunque come questo crossover sarà accolto in Messico.