Nuova Fiat 600e: protagonista di un esclusivo roadshow per l’Italia

La nuova Fiat 600e, il crossover elettrico che si ispira alla storica 600, è pronta a conquistare il pubblico italiano con un tour esclusivo che toccherà le principali città del Paese. L’iniziativa, denominata “The Italian Upgrade”, prevede una serie di eventi dedicati alla presentazione della vettura, con la possibilità di effettuare test drive e scoprire tutte le novità tecnologiche e stilistiche del modello. In ogni tappa, i visitatori potranno ammirare la 600e in diverse versioni: la sportiva (RED), la elegante La Prima e la ibrida. Inoltre, potranno partecipare a workshop tematici sulla mobilità elettrica e sostenibile, sul design italiano e sulla connettività.

The Italian Upgrade è il nome del tour che vedrà protagonista la nuova Fiat 600e

Nuova Fiat 600e è la versione elettrica del nuovo SUV compatto della casa italiana. Questo modello ha una potenza di 156 CV, una batteria da 54 kWh e un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo urbano WLTP. La 600e si distingue anche per il suo stile che riprende i tratti distintivi della 500 elettrica, ma con dimensioni maggiori e forme più morbide. Il frontale è caratterizzato dai fari tondi con il “sopracciglio” integrato nel cofano, mentre la coda ha dei fanali a led che richiamano il logo Fiat. L’abitacolo è spazioso e confortevole, con sedili ricamati con il monogramma Fiat e un tunnel centrale capiente. La plancia ospita uno schermo touch da 10 pollici con il sistema Uconnect 5 che offre numerose funzioni di connettività e assistenza alla guida.

In totale le tappe di questo tour della nuova Fiat 600e saranno 127 per oltre 20 mila km percorsi. Le concessionarie Fiat coinvolte ospiteranno una struttura modulare che illustrerà l’essenza di Fiat 600e attraverso i luoghi e le scene italiane più simbolici. Ci saranno anche due sessioni di incontri personalizzati e un esclusivo Party Privato serale.

Ricordiamo infine che grazie alla collaborazione con Stellantis Financial Services, fino al 30 settembre, è disponibile una soluzione finanziaria, chiamata Fiat Go-Electric, che offre un tasso conveniente del 3.99% per acquistare Fiat (600e)RED che si può guidare da 199€ al mese con Easy Wallbox inclusa e la massima flessibilità: dopo 12 mesi puoi decidere se tenerla o cambiare con una nuova Fiat. E per chi non è ancora pronto alla guida elettrica, si possono prenotare la versione Hybrid con l’offerta di lancio da 19.950 euro in caso di finanziamento e rottamazione che arriverà nei primi mesi del 2024.