Fiat 500 Elettrica Gelateria: la city car si trasforma in una gelateria ambulante a zero emissioni

Non è più tempo delle gelaterie ambulanti alimentate da vecchi motori diesel che inquinano. Grazie a normative sempre più severe riguardanti le emissioni nelle città, Fiat ha sviluppato la Fiat 500 Elettrica Gelateria, sostenendo che si tratta “della gelateria ambulante più piccola e a zero emissioni del mondo”.

L’EV è una risposta diretta all’introduzione di zone a basse emissioni in 14 città del Regno Unito, previste per essere operative entro il prossimo anno. Le autorità londinesi di Camden, Greenwich e Westminster hanno già messo al bando o limitato l’uso di furgoni-gelateria con motori a combustione interna a causa dei livelli elevati di inquinamento atmosferico e acustico.

Fiat 500 Elettrica Gelateria: una one-off esclusiva per vendere gelato nel Regno Unito

E non finisce qui: a partire dal 29 agosto, l’espansione della Ultra Low Emission Zone includerà tutti i 32 quartieri di Londra, imponendo una tassa giornaliera di 12,50 sterline (14,63 euro) per i veicoli non conformi, ovunque all’interno della M25.

Damien Dally, capo di Fiat UK, ha affermato che mentre la particolare 500 Elettrica Gelateria resta una one-off nel Regno Unito, essa rappresenta una soluzione a zero emissioni perfettamente adattabile agli ambienti cittadini. “È piccola, compatta elettrica e riflette l’eredità stilistica italiana del marchio di Stellantis”, ha detto Dally.

Ma cosa rende unica questa Fiat Nuova 500 Gelateria? Ispirata dall’ambiente delle gelaterie italiane degli anni ‘50, la speciale city car full electric ha subito una trasformazione radicale. I sedili posteriori sono stati sostituiti con congelatori a batteria.

L’auto è stata decorata con una vivace livrea in bianco e blu, e naturalmente non poteva mancare la capote ripiegabile. Un dettaglio distintivo è la scritta Gelateria in bronzo posizionata sull’arcata della ruota anteriore.

All’interno, la vettura offre sedie a sdraio e sufficiente spazio nel congelatore per servire fino a 300 persone al giorno. Questa capacità è il frutto di ricerche condotte dalla casa automobilistica torinese, che hanno rivelato che l’83% dei britannici considera i furgoni-gelateria un elemento fondamentale della cultura britannica.

Non dimentichiamoci del sound. Fiat ha sviluppato un sound personalizzato che è ispirato alle “melodie operistiche italiane”. Infine, la Fiat 500 Elettrica Gelateria si inserisce in una serie di furgoni-gelateria elettrici unici realizzati nel corso degli anni.