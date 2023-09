Stellantis licenzia dipendenti per scarso rendimento a Mirafiori

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA, ha avviato una procedura di licenziamento per alcuni dei suoi dipendenti in Italia e più precisamente nello stabilimento di Mirafiori vicino a Torino, accusati di scarso rendimento. Alcuni siti hanno pubblicato il testo della lettera inviata ai lavoratori coinvolti. A quanto pare gli impiegati coinvolti sarebbero almeno 6 e si tratterebbe di “colletti bianchi”.

Stellantis licenzia a Mirafiori alcuni dipendenti per scarso rendimento, non era mai accaduto fino ad ora

La lettera elenca una serie di motivi che hanno portato alla decisione di licenziare i dipendenti. Tra questi, ci sono la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, la scarsa qualità del lavoro svolto, la mancanza di iniziativa e proattività. La lettera precisa che si tratta di una valutazione oggettiva e documentata del rendimento dei dipendenti, basata su dati e indicatori di performance.

La procedura di licenziamento avviata da Stellantis ha suscitato le reazioni dei sindacati, che hanno espresso la loro preoccupazione per il metodo utilizzato dalla società. Infatti non era mai accaduto in Italia che una casa automobilistica licenziasse suoi dipendenti per questo motivo. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente con la direzione di Stellantis per chiarire i criteri adottati per la valutazione del rendimento dei dipendenti e per verificare la possibilità di attivare percorsi di recupero e formazione.

I sindacati sospettano che questa decisione del gruppo automobilistico dipenda dal fatto che il piano di prepensionamenti e uscite incentivate non sta funzionando e quindi Stellantis in questa maniera cercherebbe di forzare la mano. Sarebbero almeno 800 gli impiegati di cui il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares vorrebbe fare a meno a Mirafiori. Ricordiamo che a Mirafiori viene prodotta Fiat 500 elettrica che di recente ha accusato un calo della domanda e numerose vetture del marchio Maserati.