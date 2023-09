Opel Manta 2024: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Opel ha annunciato che entro il 2024 lancerà una nuova versione della Opel Manta, la storica coupé degli anni ’70 che ha fatto la storia del marchio tedesco. Opel Manta 2024 sarà però completamente diversa dall’originale, sia nel design che nella meccanica. Si tratterà infatti di un crossover elettrico, che si ispirerà al concept Experimental presentato al Salone di Monaco lo scorso anno. Il rendering realizzato da Julien Jodry per il sito francese Auto Moto ci mostra come potrebbe essere il design della nuova Manta, che riprenderà alcuni elementi distintivi del linguaggio stilistico di Opel, come la griglia Vizor nera che integra i fari, la linea centrale sul cofano e le luci posteriori a LED.

Ecco come potrebbe apparire e cosa sappiamo fino ad ora a proposito di Opel Manta 2024

La carrozzeria sarà più alta e larga rispetto alla coupé originale, per garantire una maggiore abitabilità e versatilità. La nuova Opel Manta 2024 sarà basata sulla piattaforma modulare STLA medium di Stellantis, che consente di ospitare diverse soluzioni di propulsione, tra cui motori termici, ibridi ed elettrici. Tuttavia, Opel ha confermato che la Manta sarà solo elettrica, in linea con la strategia di elettrificazione totale del marchio prevista per il 2028. Il motore elettrico dovrebbe avere una potenza sicuramente superiore ai 156 CV della Fiat 600e. La sua autonomia dovrebbe arrivare fino a circa 650 km con una ricarica completa.

La nuova Opel Manta 2024 sarà una vettura emozionante e spaziosa, che offrirà una rapida accelerazione e un piacere di guida elevato, rimanendo fedele allo spirito dell’originale in questo senso. La vettura avrà anche un look sportivo, con cerchi in lega di grande diametro, assetto ribassato e dettagli in rosso. All’interno, la plancia sarà minimalista e digitale. La dotazione di serie sarà particolarmente ricca. La nuova Manta sarà un omaggio alla tradizione sportiva del marchio. Per quanto riguarda il luogo di produzione al momento non è stato ancora stabilito ma si vocifera possa essere lo stabilimento Stellantis di Melfi. Maggiori dettagli in proposito li avremo tra pochi mesi.