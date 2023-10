Stellantis mostra le sue tre nuove auto elettriche all’Hybrid and Electric Motor Show

Stellantis presenterà per la prima volta in Portogallo, nell’ambito dell’Hybrid and Electric Motor Show, la nuova Fiat 600e, Peugeot E-308 e Opel Astra Electric, tre modelli 100% elettrici che rafforzano il suo portafoglio di modelli a zero emissioni. In totale, sette marchi Stellantis esporranno all’evento che si svolgerà ad Alfândega do Porto il 13, 14 e 15 ottobre, per un totale di diciannove modelli elettrificati che rappresentano i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel e Peugeot.

Fiat 600e, Peugeot E-308 e Opel Astra Electric con Stellantis all’Hybrid and Electric Motor Show

Tra i brand di Stellantis, Fiat esporrà al SAHE, per la prima volta in Portogallo, la Nuova 600e , un crossover 100% elettrico che segna il ritorno del marchio italiano nell’importantissimo segmento dei B/B-SUV. Dal design iconico e compatto, la Nuova 600e si distingue per lo spazio che offre, la versatilità di utilizzo, oltre che per la grande capacità elettrica, con fino a 600 km di autonomia nel ciclo prettamente urbano. Al SAHE sarà esposta anche la Nuova 500, una city car 100% elettrica che sarà disponibile per i test drive e anche il modello Stellantis BEV più venduto nella prima metà del 2023 in Europa. I visitatori che decideranno di acquistare un modello Fiat 100% elettrico potranno usufruire dell’offerta di una wallbox di ricarica.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot avrà quattro modelli in esposizione, due 100% elettrici e due dotati di tecnologia ibrida plug-in . Il grande momento clou sarà il debutto nazionale del Nuovo E-308, 100% elettrico, un modello che rafforza l’offensiva BEV nel segmento C e che avrà al suo fianco il Nuovo E-2008 , anch’esso puramente elettrico, lanciato lo scorso settembre . Sul fronte dell’ibrido plug-in, Peugeot porterà all’edizione 2023 del SAHE la 408 Plug-In Hybrid fastback con motore da 225 cavalli, così come il suo top di gamma sportivo, la Nuova 508 Peugeot Sport Engineered. Per quanto riguarda i modelli 408, 508 e 508 PSE con tecnologia ibrida plug-in , la easyWallbox sarà offerta anche ai visitatori SAHE che effettueranno l’ordine entro il 31 ottobre.

Opel porterà al SAHE tre modelli 100% elettrici, la Mokka Electric, la Nuova Corsa Electric e, in debutto nazionale assoluto, la Nuova Astra Electric, la prima versione elettrica, senza emissioni locali, della compatta tedesca. Chi è interessato a conoscere da vicino le proposte elettriche di Opel può iscriversi ai test drive. I visitatori che acquisteranno un’auto Opel 100% elettrica al SAHE riceveranno in regalo una wallbox e, senza costi aggiuntivi, 1.500 kWh di energia per ricaricare la loro nuova Opel senza emissioni locali. Opel promuoverà concorsi sui suoi social network affinché tutti gli interessati possano vincere biglietti per SAHE e conoscere da vicino le novità 100% elettriche del marchio, ricevendo anche esclusivi regali Opel.

Tra gli altri marchi di Stellantis presenti, Abarth regalerà forti emozioni ai visitatori del suo spazio al SAHE esponendo la nuova Abarth 500e , la piccola sportiva che reinventa lo spirito del marchio e lo trasporta nell’era elettrica . Dotata di un motore elettrico da 155 CV e di una batteria da 42 kWh, garantisce un’autentica esperienza di guida Abarth, con distribuzione ottimale dei pesi, disponibilità immediata e accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Citroën esporrà quattro veicoli elettrificati nella sua area espositiva al SAHE. Sul fronte dell’offerta 100% elettrica troviamo le gamme ë- e ë-C4C4 recentemente rinnovate . Citroën esporrà anche il quadriciclo Ami , una soluzione di mobilità sostenibile rivolta alle città e progettata per essere accessibile a quante più persone possibile, comprese soluzioni rivolte agli utenti a mobilità ridotta. Il grande pezzo forte sullo stand Alfa Romeo sarà il nuovo Tonale Plug-In Q4 con motore da 280 CV e trazione integrale, il primo modello elettrificato della nuova era del marchio. Chi è interessato a conoscere dal vivo la versione ibrida plug-in del SUV Alfa Romeo, può farlo registrandosi per un test drive.

Nello spazio Alfa Romeo sarà inoltre disponibile un simulatore di Formula 1 per consentire ai partecipanti di provare a realizzare il miglior giro su un circuito virtuale al volante di una monoposto brandizzata. I tre “piloti” più veloci del SAHE riceveranno il merchandising ufficiale del marchio . L’esperienza nel mondo della Formula 1 è garantita anche dalla possibilità di indossare la tuta ufficiale della squadra e immortalare il momento in una fotografia con uno sfondo che riproduce l’ambiente di gara, che viene poi condivisa sui social del brand. Insomma Stellantis ancora una volta grande protagonista.