Nuove Opel Astra Electric e Opel Mokka Electric alla ED 1000

Divertimento di guida locale senza emissioni con responsabilità: questo è ciò che rappresentano i veicoli elettrici a batteria come la nuova Opel Astra Electric e il bestseller Opel Mokka Electric. Ma quanto sono durevoli e adatti all’uso quotidiano quando devono coprire distanze extra lunghe? I due modelli Opel alla ED 1000 di quest’anno lo dimostreranno. Organizzata dalla rivista Electric Drive, la maratona di veicoli elettrici a lunga percorrenza di un giorno copre 1.000 chilometri. Il tour si svolgerà domenica prossima, 18 giugno, e si snoderà nel cuore delle Alpi. La nuova Astra Electric, che può essere ordinata immediatamente, è quindi in fase di elaborazioneanche prima dell’inizio del suo primo grande test di resistenza nel campo dei partecipanti. E il Mokka Electric dimostra anche di essere completamente adatto all’uso quotidiano durante i viaggi di vacanza. Per inciso, nientemeno che l’attore e fan della Opel Tim Wilde è al volante.

Nuove Opel Astra Electric e Opel Mokka Electric dimostreranno le loro capacità nella maratona da 1.000 km sulle alpi

L’autonomia e il consumo di energia – e quindi uno stile di guida intelligente e lungimirante – sono al centro della guida di resistenza. L’ED 1000 dimostra che i modelli elettrici a batteria possono facilmente percorrere 1.000 chilometri in un giorno con tattiche di ricarica e navigazione intelligenti e l’infrastruttura di ricarica appropriata. Tuttavia, la distanza da coprire non è una sfida sufficiente per organizzatori e partecipanti. Perché il percorso, che deve essere affrontato in squadre di due, non si snoda solo su un terreno relativamente pianeggiante, ma da Monaco le squadre attraversano Memmingen e Garmisch-Partenkirchen direttamente attraverso il passo nelle Alpi tirolesi. I veicoli elettrici devono superare alcuni metri di dislivello nel loro percorso da Seefeld via Innsbruck e Salisburgo in direzione di Linz.

La nuova Opel Astra Electric e la Mokka Electric sono ben posizionate per questo “test di resistenza” attraverso le Alpi. Mentre i consumi aumentano naturalmente in salita, entrambi possono dimostrare appieno i loro punti di forza in discesa. Grazie al sistema di frenata rigenerativa, qui puoi recuperare preziosa energia fino al punto di ricarica successivo.

Ma con la batteria da 54 kWh dell’Astra, che per la prima volta è elettrica , è possibile percorrere fino a 418 chilometri secondo WLTP senza interruzioni di ricarica, ed è piacevolmente silenziosa e leggera. Perché la nuova Astra Electric ha un grande vantaggio quando si tratta di mettere la potenza su strada: pesa solo 1.679 chilogrammi, circa 100 chilogrammi in meno rispetto ad altri concorrenti della sua categoria. Ciò si riflette nel consumo energetico di soli 14,8 kWh per 100 chilometri (secondo WLTP) così come ad ogni passo sul pedale e in ogni curva.

Tim Wilde sa già che Mokka Electric promette anche puro piacere di guida. L’attore, noto per numerosi film e serie di successo, ha già guidato molti modelli Opel: dalla sua prima auto, una Opel Ascona, alle versioni elettriche a batteria di Corsa e Mokka. Per inciso, Wilde condivide con molti altri il suo amore per la guida locale di SUV a zero emissioni. La Mokka è diventata un bestseller in tutta Europa, la variante completamente elettrica rappresentava già il 29 per cento di tutte le vendite di Mokka lo scorso anno e addirittura il 43 per cento in Germania.