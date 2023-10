DS Automobiles: il marchio di Stellantis si prepara al futuro in Italia e Francia

DS Automobiles accelera la sua transizione energetica. Fin dalla sua nascita, il marchio automobilistico francese ha messo l’elettrificazione al centro della sua strategia con una gamma 100 per cento elettrificata commercializzata dal 2019. Grazie a DS 3 E-TENSE 100 per cento elettrica, DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE e DS 9 Ibride plug-in E-TENSE da 225 a 360 cavalli, tutte le DS sono offerte con motori elettrificati, che rappresentano quasi il 50 per cento del volume di vendite nella prima metà del 2023 in Europa.

Dal 2024, tutti i nuovi modelli DS Automobiles saranno esclusivamente elettrici al 100%

All’avanguardia nell’innovazione, il marchio premium di Stellantis sta accelerando e diventando 100% elettrico, pur continuando il suo coinvolgimento nella Formula E. A partire dal 2024, DS Automobiles amplierà la propria offerta commercializzando DS 4 in versione 100% elettrica, poi svelerà una nuova creazione, inaugurando il primo progetto 100% elettrico di Stellantis basato sulla piattaforma globale STLA M. Dotato di una batteria ad alta capacità con 98 kWh utili per più di 700 chilometri di autonomia, questo futuro modello offrirà tecnologia e raffinatezza eccezionali, grazie a un perfetto adattamento degli elementi tecnici ai desideri dei clienti di DS Automobiles. Gli sviluppi sono in fase di definizione in Francia.

Sarà lo stabilimento italiano di Melfi a produrre questa nuova creazione 100% elettrica. Inaugurato negli anni ’90, che come sappiamo si trova nella regione Basilicata. Un secondo modello di DS Automobiles potrà beneficiare in un secondo momento del know-how dello stabilimento di Melfi.