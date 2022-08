DS 7 E-Tense: può essere ordinata online e consegnata entro fine 2022

DS Automobiles sta mettendo a disposizione dei suoi clienti privati europei ​​un lotto speciale limitato di DS 7 E-Tense 4×4 300 tramite il suo Online Financing Store.

Grazie alla consegna garantita entro fine anno, i clienti hanno ancora l’opportunità di beneficiare dei vari ecobonus per acquistare l’auto. È possibile scegliere le varianti Performance Line+ per un aspetto sportivo o Rivoli per un aspetto elegante.

DS 7 E-Tense: il nuovo modello è disponibile online nelle versioni Performance Line+ e Rivoli

Solo di recente, la casa automobilistica francese ha aperto gli ordini per la nuova DS 7 E-Tense. Ora il marchio di Stellantis offre agli acquirenti “dell’ultimo minuto” l’opportunità di assicurarsi un DS 7 E-Tense 4×4 300 quest’anno. L’offerta si applica esclusivamente ai clienti privati ​​ed è accessibile tramite il DS Financing Store.

Gli appassionati della massima sportività scelgono la DS 7 E-Tense 4×4 300 Performance Line+. Gli elementi neri e gli inserti rosso carminio/oro sui coprimozzi, lo stemma sul cofano o le cuciture decorative bicolore all’interno sono specifici di questa variante.

La Performance Line+ è inoltre dotata di interni in alcantara nera di alta qualità. DS Wings, griglia frontale e modanature dei finestrini laterali sono invece rifiniti in nero lucido. Tecnicamente, questo allestimento propone anche le sospensioni DS Active Scan Suspension, il nuovo DS Iris System, la telecamera a infrarossi DS Night Vision, un display touch da 12.3 pollici e l’orologio B.R.M R.180 sulla plancia.

In questa esclusivo modello acquistabile online abbiamo anche un tettuccio panoramico, un portellone con apertura senza mani e un filtro combinato antipolline e carbone attivo.

I clienti che preferiscono il classico scelgono la DS 7 E-Tense 4×4 300 Rivoli. Il modello è costituito da eleganti cromature. L’abitacolo di questa versione colpisce per i suoi rivestimenti in pelle di alta qualità in nero basalto.

Tecnicamente, questo modello esclusivo offre tutte le caratteristiche viste sulla versione Performance Line+ e aggiunge l’impianto audio HiFi Focal Electra di alta qualità. L’illuminazione ambientale multicolore e i sedili ventilati e riscaldati rendono l’esperienza di guida perfetta.

Riesce a sviluppare ben 300 CV di potenza

Il colore esterno della DS 7 E-Tense 4×4 300 Online Edition può essere liberamente selezionato dal cliente tra quelli metallizzati disponibili. Tutti i modelli sono dotati del gruppo propulsore ibrido plug-in da 300 CV (220 kW).

Questo prevede un motore benzina PureTech da 200 CV (147 kW) all’anteriore e due propulsori elettrici da 110 CV (81 kW) all’anteriore e da 112 CV (83 kW) al posteriore. Infine, la DS 7 E-Tense 4×4 300 offre più sicurezza grazie alla trazione integrale.