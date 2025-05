Peugeot punta sul cinema celebrandone le radici francesi

Nell’ambito della sua ambiziosa strategia di comunicazione culturale, artistica e sociale, il marchio del leone intende sostenere la “settima arte” celebrandone le radici francesi, il coraggio creativo e l’influenza globale. Da tre anni, Peugeot è impegnata nell’educazione ambientale e negli sport motoristici attraverso la sua partecipazione al WEC (Campionato del mondo endurance). Forte della sua identità di marchio francese e del suo legame storico con il cinema, il marchio del leone amplia la sua strategia avventurandosi in un territorio nuovo, ricco di emozioni: il cinema francese.

Peugeot approfitta del prestigioso Festival di Cannes per riaffermare il suo impegno nei confronti del cinema francese

Entro il 2025, Peugeot prevede di attuare azioni a lungo termine su tutti i canali di comunicazione. Queste iniziative includono partnership strategiche attraverso posizionamenti di prodotti, supporto ai team di produzione, contenuti digitali originali, eventi esclusivi e attivazioni all’interno della rete di distribuzione. Una maggiore presenza a festival ed eventi mira ad aumentare la visibilità dell’azienda attraverso attivazioni mediatiche e flotte di veicoli speciali.

Il sostegno ai talenti emergenti francesi sarà uno dei pilastri fondamentali di questo piano: in linea con la sua visione a lungo termine, Peugeot si propone di coltivare una nuova generazione di creativi francesi e di sostenere un approccio al cinema che guardi al futuro. La partnership ufficiale con la Cérémonie des César a febbraio ha segnato l’inizio di questo impegno. Ora la casa del leone approfitta del prestigioso Festival di Cannes per riaffermare il suo impegno a favore del cinema francese.

In occasione del Festival di Cannes 2025, che si terrà dal 13 al 24 maggio, la PEUGEOT Inception Concept sarà esposta in un luogo centrale del lungomare della Croisette: sul prato del Carlton Hotel. I visitatori del festival avranno l’opportunità di scoprire la concept car cinematografica che esprime l’ambiziosa visione di PEUGEOT per la mobilità sostenibile di domani.

Inoltre, il marchio supporterà i principali eventi cinematografici lungo la Croisette con una flotta dedicata di veicoli E-3008. Il Festival di Cannes è l’occasione ideale per Peugeot di confrontarsi con i grandi nomi del cinema francese e sottolineare il suo impegno. Valérie Candeiller, Responsabile Comunicazione Globale di Peugeot, spiega: “Il cinema è una vetrina della nostra cultura, un riflesso della nostra società e un potente veicolo di emozioni. Connettendoci con questo mondo, rafforziamo la nostra identità: un marchio francese orgoglioso delle proprie radici e che pone il piacere, l’emozione e l’innovazione al centro delle proprie scelte. Siamo lieti di questo nuovo impegno a sostegno del cinema francese.”

Peugeot continua a coltivare il suo rapporto privilegiato con lo schermo cinematografico. Numerosi film iconici sono stati girati utilizzando veicoli del leone, come la Landaulet Type 184 nel film “Midnight in Paris” di Woody Allen, la 406 nella saga “Taxi” o l’esclusiva LimoVian, disegnata da Michel Gondry e dal team di design della casa francese, nel film “L’Écume des jours”. Altri modelli indimenticabili sono la 404 di “Les Tontons Flingueurs” e la 403 Cabriolet guidata dal Tenente Colombo. Questa alleanza di lunga data tra Peugeot e il cinema sottolinea l’influenza duratura del marchio sul mondo della “settima arte”.