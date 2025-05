Jeep e Paramount Pictures insieme per “Mission: Impossible – La resa dei conti finale”

Il marchio Jeep lancia la sua campagna di marketing estiva con Paramount Pictures e il suo attesissimo film “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, con Tom Cruise che riprende il suo iconico ruolo di Ethan Hunt. Lo spot di 30 secondi, ” Top-Down Inspection “, con la Jeep Wrangler 2025, sarà trasmesso su canali televisivi, digitali e social media. “Mission: Impossible – The Final Reckoning” sarà disponibile solo nei cinema negli USA a partire dal 23 maggio.

Jeep Wrangler è al centro della scena nello spot pubblicitario di 30 secondi “Top-Down Inspection”

“Due dei momenti più attesi dell’estate sono quando i conducenti possono finalmente togliere il tetto della loro Jeep Wrangler per godersi la libertà open-air, l’altro è andare al cinema a vedere il prossimo film di ‘Mission: Impossible'”, ha dichiarato Lucy McLellan, responsabile marketing e comunicazione globale del marchio Jeep. “Questa campagna è la combinazione naturale per due marchi iconici che rappresentano l’apice assoluto dell’avventura e della spinta ai limiti delle capacità, che spesso sono protagonisti di momenti emozionanti e che ci lasciano con il fiato sospeso, per unire le forze e, si spera, ispirare il pubblico a intraprendere i propri viaggi epici quest’estate”.

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” vede Ethan Hunt, il personaggio interpretato da Tom Cruise, alla guida della Jeep Wrangler 4xe. Nel film è presente anche la Jeep Gladiator, l’unico pickup open-air al mondo che regala libertà. La Jeep Wrangler 4xe è il PHEV più venduto in America.

“Questa è la prima volta che il marchio Jeep collabora con il franchise Mission: Impossible, e l’iconica Jeep Wrangler è l’unica vettura in grado di offrire le prestazioni dinamiche ed esaltanti che il pubblico vedrà in ‘Mission: Impossible – La resa dei conti'”, ha dichiarato Michelle Hagen, vicepresidente esecutivo delle partnership mondiali dei marchi presso Paramount Pictures. “La nostra missione, e abbiamo scelto di accettarla, era quella di collaborare con il team Jeep a una campagna di partnership che racchiudesse i principi condivisi da entrambi i marchi, ovvero azione e avventura adrenaliniche e divertimento autentico”.

Nello spot di 30 secondi, una coppia sta acquistando una Jeep Wrangler Rubicon X del 2025 (in Fathom Blue) nello showroom di una concessionaria. Mentre il venditore illustra loro i dettagli del veicolo, entrambi improvvisamente finiscono per librarsi sui cavi sopra la Jeep Wrangler, un omaggio all’iconica scena del cavo di Tom Cruise nel primo film di “Mission: Impossible“, che sarà presente nello spot insieme alle scene d’azione del prossimo “Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Lo spot della campagna, diretto da Vince Peone di ArtClass, è stato creato in collaborazione con il marchio Jeep, Paramount Pictures e la pluripremiata agenzia creativa Highdive. La campagna pubblicitaria e di marketing a 360 gradi, trasmessa su canali televisivi, digitali e social media in America, includendo sport di alto profilo, come MLB, NBA, NBA Draft, WNBA e PGA.