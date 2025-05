DS Automobiles: doppia occasione per andare a punti nell’E-Prix di Tokyo

Gli 11 team che compongono il campionato mondiale ABB FIA Formula E si riuniranno a Tokyo questo fine settimana, dal 17 al 18 maggio, per l’ottavo e il nono round dell’undicesima stagione. Situato nei pressi del centro espositivo Tokyo Big Sight, il circuito giapponese di 2,5 chilometri è caratterizzato da lunghi rettilinei, curve strette e sequenze veloci che insieme creano un tracciato molto tecnico. Tra questi anche il team di DS Automobiles e Penske Autosport.

DS Automobiles e Penske Autosport sono attualmente quarti nella classifica costruttori

DS Automobiles e Penske Autosport puntano con decisione a tornare sul podio provvisorio del campionato squadre al termine della doppia gara in programma per questo fine settimana, cercando di ottenere risultati importanti che possano rilanciarli nella classifica generale e consolidare le loro ambizioni stagionali.

Il team franco-americano può contare sulle prestazioni delle sue DS E-Tense FE25 e sul know-how di Jean-Eric Vergne, unico due volte campione di Formula E, e di Maximilian Günther, grande vincitore dell’E-Prix di Tokyo nel 2024. Le gare si svolgeranno sabato e domenica prossimi alle 08:00 CET (15:00 ora locale).

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: Non vediamo l’ora di arrivare a Tokyo e di poter lottare per tornare sul podio del campionato. Nonostante un’ottima preparazione e tanto lavoro, non abbiamo conquistato molti punti nelle ultime tre gare. Quindi dobbiamo rimetterci in carreggiata e puntare a risultati migliori. So che abbiamo i mezzi per farlo, perché la nostra DS E-Tense FE25 è competitiva e la nostra squadra piloti è ineguagliabile”. Vedremo dunque come andranno le cose per il team del marchio di Stellantis in questo wek end di gare a Tokyo.