Motori PureTech 1.0 e 1.2: ecco perchè Stellantis respinge molte richieste di risarcimento

Stellantis ha lanciato una piattaforma di reclami online per i suoi clienti europei. L’obiettivo: centralizzare la gestione delle richieste di rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei veicoli Peugeot, Citroën, DS e Opel equipaggiati con motori PureTech benzina tre cilindri 1.0 o 1.2. Secondo quanto riportato dal portale automobilistico L’Argus, che cita Stellantis come fonte, entro il 6 maggio 2025 la piattaforma di supporto aveva registrato oltre 10.000 richieste di risarcimento per i motori PureTech in Francia e Spagna.

Ecco i tre principali motivi per cui molte richieste di risarcimento per i motori PureTech sono respinte

Sempre secondo quanto riporta l’Argus, delle 8.226 domande presentate in Francia, ne sono state esaminate 4.337, di cui 2.604, pari al 60 per cento, hanno avuto esito positivo. Questo significa che quattro domande su 10 vengono respinte. I motivi principali per cui le richieste di risarcimento per i malfunzionamenti dei motori PureTech fondamentalmente sono tre. Il 12 per cento delle risposte negative è dovuto a riparazioni eseguite al di fuori della rete Stellantis. Un altro 10 per cento riguarda segnalazioni di auto che non sono interessate dalla campagna. Si sono verificati addirittura casi di richiesta per modelli non appartenenti al gruppo Stellantis. L’ultimo 5% per cento dei veicoli non rispetta il programma di manutenzione richiesto dal produttore.

Stellantis ha reso noto che, per poter accedere al risarcimento previsto in caso di problematiche legate a un consumo anomalo di olio oppure a un deterioramento anticipato della cinghia di distribuzione, è necessario che tutti gli interventi di manutenzione sui veicoli coinvolti siano stati effettuati in modo conforme alle indicazioni previste dal piano di manutenzione ufficiale del costruttore. Tali operazioni possono essere svolte da qualunque officina qualificata. Tuttavia, per quanto riguarda sia la fase di diagnosi del problema che l’eventuale riparazione, queste devono essere obbligatoriamente eseguite all’interno della rete ufficiale di assistenza autorizzata dal produttore.