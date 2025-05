Alfa Romeo partner ufficiale del Rallye des Princesses Richard Mille 2025

Organizzato tra Parigi e Saint-Tropez, il Rallye des Princesses Richard Mille celebra ogni anno la passione delle donne per le automobili d’epoca e la guida. In questa occasione, Alfa Romeo renderà omaggio alla sua prestigiosa storia e al suo futuro decisamente audace esibendo la spettacolare Alfa Romeo 33 Stradale in Place Vendôme, punto di partenza dell’evento.

Per il secondo anno consecutivo, Alfa Romeo è partner del Rallye des Princesses Richard Mille

Presentata nel 2023, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale reinterpreta una delle più grandi icone della storia del marchio: la 33 Stradale del 1967, considerata da molti una delle auto più belle di tutti i tempi. Prodotta in soli 33 esemplari, questa eccezionale supercar coniuga design scultoreo, tecnologia all’avanguardia e lavorazione artigianale, nella più pura tradizione del “ bello e ben fatto ” italiano.

La sua presenza a Place Vendôme, in occasione dell’apertura del Rallye des Princesses Richard Mille, incarna il legame tra la prestigiosa tradizione Alfa Romeo e la sua visione contemporanea di esclusività. Dimostrerà inoltre la volontà del marchio di sostenere eventi che celebrino sia la tradizione automobilistica sia le donne che ne sono appassionate ambasciatrici.

Da 115 anni Alfa Romeo fa battere forte il cuore degli appassionati con automobili in cui bellezza, sportività e innovazione si fondono con l’emozione. La partnership con il Rallye des Princesses Richard Mille si inserisce in questa filosofia, promuovendo un approccio all’automobile elegante, inclusivo e autentico, incentrato sull’arte di vivere e sulla trasmissione di una cultura meccanica esigente.

Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo, ha dichiarato: «Rinnovando la nostra partnership con il Rallye des Princesses Richard Mille, confermiamo il nostro impegno a sostenere un evento che esalta il piacere di guidare, la bellezza del gesto automobilistico e l’energia creativa delle donne appassionate. La presenza dell’Alfa Romeo 33 Stradale a Parigi simboleggia sia il nostro orgoglio per la nostra tradizione che la nostra ambizione per il futuro.»

Il Richard Mille Rallye des Princesses 2025 inizierà il 18 maggio, con 80 equipaggi femminili che si sfideranno in un’avventura di regolarità tra Parigi e Saint-Tropez, passando per Digione, Annecy e Villeneuve-le-Avignon. Alfa Romeo sarà presente lungo tutto il percorso per supportare i partecipanti, offrire esperienze esclusive e condividere con il pubblico il suo amore per il design automobilistico e le prestazioni magistrali.