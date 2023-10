Opel festeggia in Germania: grandi notizie per il marchio tedesco

Opel ottiene ancora una volta risultati positivi nell’importante mercato interno tedesco: il marchio Blitz ha fatto seguito ad un agosto positivo con un settembre forte. Secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il mese scorso sono state immatricolate ben 14 mila automobili della casa automobilistica di Rüsselsheim. Ciò corrisponde ad una quota di mercato del 6,3 per cento e ad un aumento di circa il 26 per cento rispetto a settembre dell’anno precedente. Ciò significa che Opel è entrata nella top 5 della classifica KBA per la seconda volta consecutiva.

Settembre di successo: Opel aumenta le immatricolazioni di automobili del 26% in Germania

Anche le ottime prestazioni della rete di concessionari Opel danno un contributo decisivo ai risultati positivi. Gli esperti sono a disposizione dei clienti interessati in loco e online con informazioni complete e competenti e offrono offerte e opzioni su misura per quasi ogni profilo cliente. Uno dei fattori trainanti dello sviluppo di successo sono stati ancora una volta i modelli elettrici a batteria con il fulmine. La quota di mercato dei BEV Opel è stata ancora una volta superiore alla quota di mercato complessiva delle auto. In particolare, la Corsa Elettrica e la Mokka Elettrica elettrizzano i clienti in modo permanente. E l’imminente lancio presso i concessionari della nuova Corsa, recentemente nominata la più bella utilitaria con l’ “autonis” , darà un ulteriore impulso a questa piccola bestseller.

Non solo le auto, ma anche i veicoli commerciali leggeri con il flash impressionano i clienti. A questo contribuisce anche l’ampia scelta di alternative di guida: tutti i veicoli commerciali Opel sono già disponibili come elettrici a batteria e quindi localmente privi di emissioni.

Opel ha già in offerta 15 veicoli elettrificati, che coprono i segmenti di mercato più importanti. Tra questi figurano anche l’auto elettrica da città Rocks Electric e il Vivaro HYDROGEN con cella a combustibile a idrogeno. Entro il 2024, Opel offrirà almeno un modello elettrico a batteria in tutte le serie. Dal 2025, ogni nuova Opel lanciata sarà esclusivamente elettrica.