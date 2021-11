Opel Corsa-e e Mokka-e: i vantaggi della propulsione elettrica

L’autonomia di un’auto elettrica dipende da diversi fattori, come lo stile di guida, la temperatura esterna, la velocità media e l’attivazione della climatizzazione, lo stesso modo in cui accade anche per le vetture con motore endotermico.

Definire in modo univoco l’autonomia in condizioni reali non può che passare attraverso la definizione di questi parametri in un ciclo di prova standardizzato conosciuto con il nome di WLTP (Worldwide harmonized Light-Duty vehicles Test Procedure). Si tratta di un sistema europeo usato per determinare il consumo di carburante e delle emissioni.

Opel Corsa-e e Mokka-e: fino a 362 km di autonomia con una singola ricarica

Grazie a questo standard in vigore dal 2017, l’autonomia viene definita prendendo in considerazione un preciso profilo di guida da tenere in ogni momento della prova, la temperatura a cui deve avvenire e l’utilizzo della climatizzazione a bordo. Questo è l’unico modo per poter confrontare, a pari condizioni, consumi ed emissioni delle vetture di diversi costruttori.

La propulsione elettrica è molto altro oltre alla semplice autonomia e apre uno scenario interessante, ad iniziare dal piacere di guida che trae vantaggio dalla coppia istantanea del motore elettrico, una gratificante sensazione che si manifesta ad ogni partenza dal semaforo.

Il valore zero dei modelli 100% elettrici di Opel porta zero rumore e zero vibrazioni per un comfort di marcia superiore. Soprattutto porta il valore delle emissioni di CO2 a zero durante l’utilizzo, raggiungendo nuovi traguardi di sostenibilità ambientale.

Uno dei grandi vantaggi della propulsione elettrica rispetto a quella termica, oltre alle emissioni zero, all’assenza di rumore e vibrazioni, al costo ridotto dell’energia rispetto ai combustibili fossili, ai vantaggi fiscali, all’accesso alle zone a traffico limitato e all’accesso gratuito ai parcheggi pubblici a pagamento, sta nella capacità di recupero energia in fase di decelerazione.

Il sistema di recupero permette di recuperare energia preziosa che altrimenti andrebbe persa

Ogni decelerazione oppure frenata innesca il recupero di preziosa energia che confluisce nella batteria di trazione, favorendo l’autonomia complessiva. Si tratta di un meccanismo virtuoso, particolarmente evidente nell’uso cittadino, dove viene apprezzata anche la fluidità della trasmissione.

Tanto più che l’azione di recupero di energia può essere potenziata, grazie alla modalità B (Break). Ad ogni rilascio del pedale dell’acceleratore, la vettura attiva il freno motore con ulteriore effetto di salvaguardia dell’impianto frenante nelle discese più ripide.

È possibile procedere con la ricarica della batteria direttamente a casa, per esempio durante la notte. Sulle Opel Corsa-e e Mokka-e è presente una batteria da 50 kWh che può essere ricaricata completamente in 5 ore e 15 minuti usando un caricatore trifase da 11 kW oppure 7 ore e 30 minuti sfruttando un caricatore monofase da 7,4 kW.

La tecnologia di raffreddamento a liquido della stessa batteria di trazione permette l’uso delle potenti colonnine di ricarica pubbliche da 100 kW in corrente continua che consentono di raggiungere l’80% di carica in soli 30 minuti.

È possibile percorrere fino a 250 km con l’80% di carica

Con un’autonomia che raggiunge i 362 km nella Corsa-e e 342 km nel Mokka-e, l’80% di carica equivale ad almeno 250 km di percorrenza. Sono anche le modalità di guida, selezionabili attraverso il selettore Drive Mode presente vicino alla leva del cambio, ad influenzare la guida quotidiana.

In particolare, è possibile scegliere fra Normal, Eco e Sport. La prima sfrutta 80 kW e 220 Nm di coppia per l’uso quotidiano, la seconda punta ad aumentare l’autonomia riducendo la potenza a 60 kW e la coppia a 180 Nm mentre la terza va nella direzione opposta, rilasciando i 100 kW di potenza e i 260 Nm.

Ognuna delle tre modalità di guida prevede una specifica risposta dell’acceleratore mentre lo sterzo si irrigidisce con Sport per una maggiore sintonia con la dinamica di guida.