Opel Mokka elettrica: ecco la versione per i professionisti

I professionisti che desiderano un’alternativa non convenzionale che si distingua davvero dalla massa dovrebbero dare un’occhiata da vicino alla Opel Mokka Elettrica trasformata in un’auto di servizio a due posti dagli specialisti della trasformazione Bott GmbH & Co. KG. Oltre a un aspetto elegante, Mokka Electric a zero emissioni locali può anche affrontare compiti “straordinari”. Il coniglietto pasquale non ha più bisogno di assicurarsi che le uova di Pasqua e i regali facilmente fragili non cadano dal suo cestino. Invece, oggetti piccoli e grandi possono essere riposti comodamente e in sicurezza nel Mokka Electric appositamente attrezzato.

Opel Mokka Elettrica diventa un’auto di servizio a due posti ideale per i professionisti

Il sistema di scaffalature bott vario3 installato nel divertente Mokka Electric colpisce per il suo design intelligente che consente ai professionisti di molti settori di lavorare con la massima efficienza. Portati su un telaio di sicurezza fissato saldamente alla carrozzeria del veicolo, i moduli e i cassetti di bott sono estremamente leggeri e tuttavia robusti. Grazie alla combinazione ottimale di componenti, i professionisti ottengono un sistema di scaffalature che si adatta perfettamente all’auto.

In base alle esigenze dell’utente, lo spazio disponibile è organizzato alla perfezione. Il sistema di scaffalature è riposto in modo intelligente e il peso distribuito uniformemente, con i sedili posteriori del pluripremiato Mokka Electric “Volante d’oro 2021“ ripiegati. Se è necessario ulteriore spazio nel bagagliaio per piccoli oggetti, il mobile box bott vario3 separato può essere rimosso singolarmente. Bott ha confermato la sicurezza di varie configurazioni delle sue attrezzature di scaffalatura nei crash test delle auto cariche secondo lo standard ECE R44. Nulla cade dai moduli e i cassetti rimangono chiusi.

Opel Mokka Elettrica colpisce non solo per il suo design audace e puro, ma anche per le sue prestazioni e le tecnologie all’avanguardia come i fari adattivi Intelli-Lux LED Matrix. Il motore elettrico da 100 kW/136 CV e 260 Nm di coppia massima offre una guida potente e quasi silenziosa. La velocità massima limitata elettronicamente è di 150 km/h. Grazie alla batteria da 50 kWh, sono possibili fino a 338 chilometri senza interruzioni di ricarica secondo il WLTP.