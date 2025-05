Opel punta sui modelli GSE completamente elettrici e ad alte prestazioni

Nel 2025 Opel sarà elettrificata, o più precisamente: il sotto-marchio GSE, estremamente dinamico ed emozionale, diventerà completamente elettrico e riceverà quindi un nuovo logo espressivo, pronto per la prossima generazione. Il nuovo filmato “Three Letters” mostra come le future auto elettriche Opel GSE faranno battere forte il cuore ed è ora disponibile online su tutti i canali principali.

Completamente elettrica, ricca di emozioni: il sottomarchio Opel GSE apre un nuovo capitolo

“Il sottomarchio GSE di Opel è sinonimo di modelli particolarmente dinamici, energici ed emozionanti. Nel 2025 faremo un altro importante passo avanti: i nuovi modelli GSE saranno completamente elettrici. Questo dimostra quanto la mobilità elettrica a batteria possa essere potente, entusiasmante e stimolante”, ha annunciato Florian Huettl, CEO di Opel.

Opel aveva già annunciato il ritorno dell’iconica sigla “GSE” nel 2022 – da allora GSE sta per “Grand Sport Electric” – e poco dopo aveva proposto Opel Astra, Astra Sports Tourer e la precedente generazione di Grandland come modelli elettrificati top di gamma particolarmente audaci e dinamici con trazione ibrida plug-in. Con la prossima generazione di GSE, il sotto-marchio diventa ancora più emozionale ed entra nel territorio completamente elettrico. Il nuovo trailer, per così dire il manifesto cinematografico del nuovo sotto marchio, svela il suo obiettivo in un solo minuto: “Bastano tre lettere per farti battere il cuore!”

E Opel promette: “Ce ne saranno ancora di più quest’anno. Se spegnete prima il motore, vi perderete tutto il divertimento!” Perché chiunque salga a bordo di un nuovo modello GSE elettrico a batteria proverà la proverbiale sensazione OMG: pura emozione e adrenalina! Oltre al look sportivo basato sul pluripremiato design Opel, i futuri clienti GSE potranno contare su un assetto del telaio che coinvolge direttamente il conducente e offre un entusiasmante piacere di guida. Inoltre, la GSE, come tutti gli altri modelli con il fulmine Opel, è progettata per garantire stabilità in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada, abbinandola a una mobilità a zero emissioni locali. Opel dimostra ancora una volta che i veicoli completamente elettrici sono anche ricchi di emozioni.

L’entusiasmante cortometraggio e la nuova piattaforma “OMG! GSE” riprendono il tono fresco e non convenzionale della campagna di lancio di Frontera lanciata di recente e delle pluripremiate campagne di marketing come “Yes, of Corsa” e “#GOGRAND” , con cui Opel ha già presentato con successo la piccola auto di successo Opel Corsa e il nuovo SUV top di gamma Opel Grandland .