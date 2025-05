Opel Kadett City: la berlina versatile festeggia 50 anni

Opel Astra è sportiva, elegante, versatile ed è disponibile con una varietà di sistemi di trazione come nessun altro modello nella gamma Opel. Oggi, l’attuale generazione di Astra prosegue senza soluzione di continuità la storia di successo dei bestseller della classe compatta con il Blitz, iniziata molti decenni fa con la Kadett. Ora una versione davvero speciale festeggia il suo anniversario: la Opel Kadett City compie 50 anni. Mentre la carriera della terza generazione di Kadett era iniziata già nel 1973, Opel fece ancora meglio due anni dopo con la versione City hatchback. Perché già allora, era vero che il design sportivo combinato con un’esperienza di guida dinamica e versatilità era la carta vincente! E così gli ingegneri progettarono un veicolo che soddisfaceva entrambi i requisiti con la sua berlina a due volumi e l’ampio portellone posteriore, e il cui design fa ancora oggi battere forte il cuore di molti appassionati.

Auto urbana per giovani famiglie: nel 1975 viene lanciata la Opel Kadett City dal design sportivo

Che si trattasse di un’elegante auto familiare a due o quattro porte o di una roulotte a tre porte, di un’elegante coupé o di una potente sportiva amatoriale dall’aspetto estroverso: la famiglia Kadett C ebbe molti volti tra il 1973 e il 1979. Con una carrozzeria ben definita e un nuovo assale anteriore a doppio braccio oscillante, la Kadett C a trazione posteriore debuttò alla fine dell’estate del 1973. Tra i tratti distintivi del design figuravano la griglia del radiatore piatta, il cofano con la tipica piega del marchio e il paraurti anteriore che formava uno spoiler. Ma tutto ciò non era sufficiente per i responsabili Opel dell’epoca. Volevano offrire ai clienti una scelta ancora più ampia per il modello compatto di successo e, allo stesso tempo, aumentarne ulteriormente i vantaggi pratici. Con questo posizionamento, la nuova Opel Kadett City arrivò nel 1975.

“Non solo trasporta senza problemi le borse più grandi del supermercato, ma anche un’attrezzatura completa da alpinismo o da immersione, a seconda delle inclinazioni sportive del suo proprietario. L’auto, che mette in mostra la sua maneggevolezza e la facilità di carico nell’uso quotidiano, offre anche prestazioni di guida e comfort per le gite di piacere in montagna o al mare.” Con queste parole, Opel pubblicizzava la Kadett City al suo lancio a metà degli anni ’70. Con la nuova versione a tre porte con portellone posteriore, il produttore completò la gamma della terza generazione di Kadett.

La City ispirava con le sue linee eleganti. Da una prospettiva odierna, anche i cerchi in lega ATS da 13 pollici opzionali e gli pneumatici da 185 millimetri, introdotti negli anni successivi, contribuirono al design sportivo della Kadett City. Inoltre, gli ampi finestrini garantivano molta luce e un’ottima visuale a 360°, aumentando al contempo il comfort dei passeggeri e la sicurezza.

La caratteristica più sorprendente rispetto alle altre varianti della Kadett, tuttavia, era il caratteristico portellone posteriore a due volumi di questa city car lunga solo 3,90 metri. L’ampio portellone posteriore apriva possibilità completamente nuove, perché “la City è pensata per le giovani famiglie che cercano un’auto funzionale e apprezzano un bagagliaio versatile. Lo stesso vale per i lavoratori che necessitano di un modello compatto e maneggevole per recarsi al lavoro, ma apprezzano anche un’ampia gamma di utilizzi nel tempo libero”, come recitava la descrizione dell’epoca.

Il portellone posteriore inclinato rendeva le operazioni di carico della Kadett City facili e comode. Ciò era ancora più semplice perché si apriva con il mignolo grazie a un sollevatore a molla a gas di nuova concezione all’epoca. Grazie all’intelligente struttura posteriore della carrozzeria, priva di sporgenze interne, il vano di carico piatto era completamente utilizzabile. E quando serviva ancora più spazio per bagagli, materiale di lavoro o altro, lo schienale del sedile posteriore poteva essere ripiegato in avanti con due semplici passaggi, quasi raddoppiando lo spazio di carico senza ulteriori indugi.

La tecnologia della City era in gran parte la stessa del resto della generazione C della Kadett: l’asse posteriore proveniva dalla caravan, mentre l’asse anteriore era stato ricalibrato durante lo sviluppo a causa della diversa distribuzione dei pesi. Per quanto riguarda il motore, i clienti della Kadett City potevano scegliere tra motori a quattro cilindri con cilindrata di 1,0 e 1,2 litri e potenze di 29 kW (40 CV), 38 kW (52 CV) e 44 kW (60 CV). Quest’ultimo era disponibile anche – cosa non scontata all’epoca – con un comodo cambio automatico. Al Salone dell’IAA del 1977, Opel aggiunse alla gamma di propulsori il motore 1.6 litri S da 55 kW (75 CV). Con questo motore, la Kadett City poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 13 secondi e raggiungere una velocità massima di 157 km/h.

Nel 1979, la generazione di grande successo della Kadett C – e con essa la Kadett City – uscì dalla catena di montaggio come ultimo modello compatto Opel a trazione posteriore. Il successore era già pronto e inaugurò una nuova era per le compatte Opel: la Kadett D debuttò nello stesso anno come primo modello a trazione anteriore del marchio.

L’ultima bestseller Opel della classe compatta, l’Astra, viene prodotta presso la sede centrale di Rüsselsheim. La cinque porte sportiva ed elegante, proprio come la pratica station wagon Astra Sports Tourer, offre la soluzione giusta per quasi ogni esigenza. Il modello è estremamente confortevole e dotato di tecnologie all’avanguardia come i fari adattivi Intelli-Lux Pixel. Ma questo non è l’unico punto di forza. Soprattutto in termini di propulsione, l’attuale generazione di Astra offre una varietà come nessun altro modello nella gamma Opel. Elettrica a batteria , ibrida plug-in , con motore a combustione interna ad alta efficienza e anche ibrida con tecnologia a 48 volt : i clienti hanno la massima scelta e possono godere di un piacere di guida altamente efficiente. L’ultima Astra prosegue quindi la tradizione Opel di offrire sempre ai clienti la soluzione giusta per le loro esigenze di mobilità: pratica, efficiente e allo stesso tempo racchiusa in un design che suscita emozioni.