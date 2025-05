Opel annuncia il lancio ufficiale in Francia della sua nuova Gamma Business

Opel ha annunciato il debutto ufficiale della sua nuova Gamma Business in Francia, ideata su misura per soddisfare le esigenze dei professionisti di tutti i settori. Disponibile per l’ordine presso tutte le concessionarie Opel a partire dal 2 maggio 2025, questa linea è dedicata ai modelli iconici Corsa, Mokka, Astra e Grandland.

Questa nuova gamma di Opel coniuga tecnologia, comfort, versatilità e prestazioni

Concepita come risposta diretta alle esigenze di mobilità delle aziende, la nuova Gamma Business unisce tecnologia all’avanguardia, comfort superiore, versatilità e prestazioni senza compromessi. Riflette l’impegno di Opel nel fornire soluzioni semplici, efficaci e competitive per gli operatori economici francesi, indipendentemente dalle dimensioni della loro attività.

Indipendenti, piccole e medie imprese, PMI o grandi aziende: la Gamma Business si rivolge a tutte le strutture che cercano veicoli affidabili, ben equipaggiati, con un’immagine professionale positiva e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa gamma Business è una risposta pragmatica alle esigenze concrete dei professionisti: tecnologia utile, design elegante, ampia scelta di motorizzazioni, il tutto senza il superfluo.

Con un prezzo di lancio di 22.060 € per la Opel Corsa Business, 28.060 € per la Mokka Business, 30.860 € per l’Astra Business e 40.590 € per la Grandland Business, questa nuova gamma coniuga un eccellente livello di equipaggiamento con un posizionamento di prezzo particolarmente competitivo. Ogni modello offre quindi una soluzione adatta alle diverse esigenze dei professionisti, tenendo conto dei vincoli di budget, degli utilizzi e delle questioni di immagine.

Ciascuno dei modelli interessati beneficia di una finitura migliorata, appositamente studiata per l’uso professionale: Vernice metallizzata di serie: per una presentazione impeccabile ad ogni riunione, Pacchetto Techno: sistemi di assistenza alla guida, schermo multimediale, connettività smartphone, comfort di alto livello, Kit antiforatura, ad eccezione di Grandland già equipaggiato di serie, Numerose motorizzazioni disponibili: benzina, diesel, ibride o 100% elettriche, per adattarsi a tutti i profili aziendali, La semplicità di scelta e la coerenza delle dotazioni consentono ai gestori di flotte e agli imprenditori di selezionare con sicurezza veicoli perfettamente adatti alla loro vita quotidiana.

Con questa nuova offerta, Opel ribadisce la sua ambizione di diventare un attore chiave nel mercato B2B. La Business Range si basa su valori fondamentali: controllo dei costi, affidabilità comprovata e pertinenza delle attrezzature. Grazie a questa gamma chiara e competitiva, la casa tedesca consente ai professionisti di ottimizzare i costi integrando di serie gli equipaggiamenti chiave previsti. Oltre al risparmio sugli optional aggiuntivi, il marchio mette in risalto anche una politica dei prezzi trasparente, offerte di finanziamento dedicate e un servizio post-vendita reattivo, tramite una rete nazionale mobilitata per i professionisti.

Il 2025 segnerà anche l’arrivo della nuovissima Opel Frontera, un modello robusto, spazioso e versatile, che completerà la gamma Business nella seconda metà dell’anno. Questo modello futuro amplierà ulteriormente le possibilità per le flotte, in particolare per le aziende che necessitano di una maggiore capacità di trasporto o di un veicolo orientato al tempo libero/professionale.

Con la nuova gamma Business, Opel rafforza la sua posizione di attore chiave nella mobilità professionale in Francia. Attraverso un’offerta accessibile e competitiva, pensata su misura per la vita quotidiana dei professionisti, il marchio conferma il suo impegno nel supportare le aziende nelle loro sfide di mobilità a lungo termine.

«Ascoltare i professionisti significa comprendere la loro vita quotidiana, anticipare le loro esigenze e proporre loro soluzioni concrete, affidabili ed efficienti», afferma Charles Peugeot, Direttore di Opel Francia. «È proprio questa l’ambizione della nostra Business Range: semplificare la vita dei professionisti offrendo loro un veicolo all’altezza delle loro ambizioni. » Con la Business Line, Opel si rivolge a coloro che ogni giorno danno impulso all’economia, offrendo loro soluzioni di mobilità tanto affidabili quanto intelligenti.