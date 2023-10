Stellantis Melfi: i 5 nuovi modelli saranno di Opel, Lancia, Jeep e DS

Iniziano a delinearsi meglio i piani relativi alla futura produzione di auto nello stabilimento Stellantis Melfi. Nelle scorse ore durante un incontro con i sindacati il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha chiarito il cronoprogramma che riguarda il suo stabilimento nei prossimi anni. Come già era stato anticipato nei mesi scorsi i nuovi modelli saranno 5 e saranno tutte auto elettriche su piattaforma STLA Medium. I marchi interessati sono DS Automobiles, Opel, Lancia e Jeep. La prima ad arrivare nel 2024 sarà una vettura del marchio DS Automobiles.

Stellantis Melfi: delineato il cronoprogramma per i prossimi anni

Si tratterà di un nuovo modello poco più grande della DS 4 come chiarito in precedenza dal numero uno del marchio francese, l’amministratore delegato Beatrice Foucher. Nel 2025 sarà la volta di altri due modelli. Il primo ad arrivare dovrebbe essere l’erede dell’attuale Jeep Compass mentre il secondo sarà un altro modello di DS Automobiles di nuova concezione. Di questa vettura sappiamo che dovrebbe essere ispirata al prototipo Aero Sport Lounge. Nel 2026 assisteremo all’avvio della produzione delle ultime due vetture previste per Stellantis Melfi. Si dovrebbe trattare della nuova Opel Manta e della nuova Lancia Gamma. La prima sarà un nuovo SUV coupé che avrà poco in comune con la mitica Manta degli scorsi decenni. La seconda sarà la nuova ammiraglia di Lancia che sarà lunga 4,7 metri e avrà uno stile insolito difficile da collocare in un determinato segmento di mercato.

Per quanto riguarda invece i tre modelli attualmente prodotti presso lo stabilimento Stellantis Melfi, diranno addio. Il primo ad uscire di scena sarà Fiat 500X la cui produzione si dovrebbe interrompere entro la fine del 2024. Stessa sorte toccherà nel 2025 alla Jeep Renegade. Quanto invece alla Jeep Compass la sua uscita di scena sarà più graduale. Infatti sarebbe prevista una nuova versione ibrida di ultima generazione che servirebbe ad accompagnare in maniera graduale l’uscita di scena dal mercato di questo importante modello.

Nello stesso incontro con le organizzazioni sindacali a proposito del futuro di Stellantis Melfi, i rappresentanti del gruppo automobilistico hanno fornito anche rassicurazioni sul coinvolgimento dell’indotto per quanto concerne le forniture per le nuove auto elettriche che saranno prodotte in quella fabbrica nei prossimi anni. Stellantis ha anche chiesto a sigle sindacali, istituzioni e fornitori uno sforzo congiunto in questo periodo di transizione verso una radicale trasformazione dell’industria automobilistica.