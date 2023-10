Fiat: in Italia sicuramente un settembre da ricordare

Arrivano buonissime notizie dall’Italia per Fiat. Con un incremento del 13,1 per cento delle vendite rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (16.156 unità contro le 14.280 che invece erano state registrate nello stesso mede del 2022), la casa automobilistica torinese resta il leader del mercato nel settore delle autovetture. La Panda è ancora l’auto più richiesta sia a settembre, con 9.322 unità, che nei primi nove mesi dell’anno con 72.702 unità. Tra le BEV, la 500e si conferma la regina delle auto elettriche compatte nei primi nove mesi dell’anno con una quota del 22 per cento.

Anche a settembre continua la crescita di Fiat che guarda sempre più al futuro con ottimismo

Questo dimostra l’importanza del processo di elettrificazione del brand e la sua determinazione a rendere la mobilità urbana più ecologica, oltre che sempre più conveniente. Ecologia e convenienza rafforzate anche dal ritorno della casa italiana nel segmento B con il lancio della nuova 600, disponibile sia nella versione 100% elettrica che nella versione ibrida da 100cv.

Questa crescita di Fiat a settembre fa ben sperare anche per il futuro. Ricordiamo che dopo il lancio delle nuove 600 e Topolino, si pensa già al debutto della nuova Panda che dovrebbe avvenire il prossimo anno e più precisamente l’11 luglio 2024 giorno in cui il marchio di Torino festeggia 125 anni. Poi a seguire nel 2025 dovrebbe arrivare anche un crossover di segmento C facente parte della stessa famiglia di auto della nuova Panda che al momento è stata soprannominata nuova Multipla ma che potrebbe avere anche un altro nome.

Fiat dunque guarda con sempre maggiore ottimismo al suo futuro che dovrebbe vederla ancora protagonista del mercato in Europa e anche in altri parti del mondo, con l’Italia destinata a rimanere centro nevralgico del marchio oltre che suo principale mercato.