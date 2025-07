Stellantis Austria chiude bene il primo semestre: +21,2%

Stellantis Austria conferma la sua solida posizione di mercato con un risultato impressionante nella prima metà del 2025. Con una crescita cumulativa del +21,2 % a 18.106 nuove immatricolazioni di auto nell’intero mercato austriaco (= autovetture + veicoli commerciali leggeri), Stellantis ha raggiunto una quota di mercato dell’11,7 % in Austria con i suoi iconici marchi automobilistici Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Opel, Peugeot e il nuovo marchio elettrico cinese Leapmotor – ciò corrisponde a un aumento di +2,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha affermato: “Con questo risultato dimostriamo che una strategia chiara, un portafoglio di marchi diversificato e un modello di offerta tecnologicamente neutrale in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali sono le risposte giuste alle sfide di un mercato in continua evoluzione e aiutano anche i nostri partner commerciali ad avere successo sul mercato.”

Nella prima metà del 2025, Stellantis Austria ha ottenuto risultati particolarmente positivi, distinguendosi in un mercato automobilistico complessivamente stagnante. Le immatricolazioni totali, comprendenti sia autovetture che veicoli commerciali leggeri, sono aumentate del 21,2%, raggiungendo le 18.106 unità. Le auto nuove immatricolate sono state 13.948, con un incremento del 23% e una quota di mercato del 9,7%, grazie a una gamma ampia che spazia dai motori termici alle soluzioni elettrificate. Anche nei veicoli commerciali leggeri Stellantis ha rafforzato la sua posizione, registrando un +15,8% e confermandosi leader con una quota del 29,6%. Il modello multimarca e la strategia basata su piattaforme condivise si sono rivelati vincenti. Importante anche l’impronta europea, sinonimo di prossimità, sicurezza e valore aggiunto.

Nonostante un calo generale del mercato dei veicoli commerciali (-34%) in Austria, la divisione veicoli commerciali Stellantis Pro One, con i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot, ha aumentato il numero di veicoli commerciali leggeri immatricolati del 15,8%, raggiungendo le 4.158 unità, inclusi gli allestimenti. Escludendo gli allestimenti, l’aumento è stato del 18,1%. La quota di mercato è aumentata di 12,7 punti percentuali, raggiungendo il 29,6%. Ciò significa che quasi un veicolo commerciale leggero su tre in Austria continua a essere prodotto dal leader di mercato Stellantis.

Markus Wildeis, Amministratore Delegato di Stellantis Austria, ha commentato: “Nel settore dei veicoli commerciali, l’annunciata abolizione della NoVA (Ordinanza non IVA) a partire da luglio ha avuto un forte impatto negativo sul mercato. Accogliamo con favore l’abolizione della NoVA. I nostri marchi di veicoli commerciali Citroën, FIAT Professional, Opel e Peugeot hanno comunque ottenuto buoni risultati in questo contesto di mercato negativo, raggiungendo una quota di mercato cumulativa del 29,6%. Rimaniamo leader di mercato. Prevediamo una solida situazione degli ordini e un effetto di recupero nel terzo trimestre. L’interesse delle aziende a investire in nuovi veicoli commerciali rimane forte.”