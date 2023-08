Fiat 500e: miglior piccola auto elettrica al concorso What Car? Electric Car Awards

Fiat 500e versione completamente elettrica della celebre city car della casa italiana ha vinto ancora una volta il premio What Car? come migliore piccola auto elettrica agli Electric Car Awards 2023, diventando la vincitrice della categoria per il terzo anno consecutivo. I giudici di WhatCar? hanno continuato ad essere colpiti dallo stile distintivo e retrò della 500e elettrica – sia all’interno che dall’esterno – e dalla perfetta integrazione della tecnologia più recente. Inoltre, ha riconosciuto la divertente dinamica di guida della 500e pur conservando “il raggio di sterzata stretto e adatto alla città e la sensazione agile dell’originale”.

Per il terzo anno di fila Fiat 500e si aggiudica il premio ai What Car? Awards

Anche il prezzo della 500e si è distinto rispetto ai suoi concorrenti, con il modello entry level da 24 kWh che rimane una delle auto completamente elettriche più convenienti in vendita e il modello da 42 kWh con autonomia più lunga che supera i rivali con un margine significativo. L’auto valutata dai giudici è la variante da 42 kWh che offre 320 km di autonomia (WLTP) e raggiunge 0-100 km/h in 9,0 secondi.

FIAT 500e è il primo modello completamente elettrico nella storia del marchio e vanta una gamma di caratteristiche best-in-class come le tecnologie di guida autonoma di livello 2 e un’autonomia fino a 320 chilometri (WLTP), l’autonomia più lunga di qualsiasi city car elettrica oggi sul mercato. Beneficia inoltre della funzionalità di ricarica rapida, che consente alla batteria di ricaricarsi fino all’80% dell’autonomia in soli 35 minuti. Inoltre, l’autonomia di 50 km richiede solo cinque minuti.

Steve Huntingford, redattore di What Car?, ha dichiarato: “Il design esterno della 500 elettrica riesce ad offrire un fascino retrò pur essendo assolutamente moderna. E allo stesso modo, gli interni rimangono affascinanti, ma presentano tutti i kit che gli acquirenti ora si aspettano. La 500 ha anche quel tipo di raggio di sterzata stretto e quella sensazione di agilità che rendono la guida in città una gioia. Ma la batteria della nostra versione preferita è abbastanza grande da non limitarvi a viaggi brevi.”

Damien Dally, amministratore delegato di Fiat e Abarth per il Regno Unito, ha aggiunto: “È fantastico vedere la 500e continuare ad essere riconosciuta come leader della categoria da What Car? per tre anni consecutivi. Il fatto che abbia ottenuto la tripletta del premio “Best Electric Small Car” è la testimonianza della qualità duratura, del design e della tecnologia intelligente di 500e”.

Ricordiamo infine che la Fiat 500e ha ricevuto numerosi premi sin dal suo lancio, tra cui “Best Electric City Car” dalla rivista Diesel&EcoCar Magazine, “Best Small Electric Car” ai Parkers New Car Awards, “Best Small Electric Car” ai Carbuyer Best Car Awards, “Best City Car” agli Auto Express Awards e “Best Small Car” agli Autocar Awards.