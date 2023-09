Fiat Panda non si ferma: la city car continuerà a essere prodotta anche dopo il debutto del nuovo B-SUV

Fiat Panda è una delle city car più amate e vendute in Italia, con una storia che dura da oltre 40 anni. Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita e l’evoluzione del mercato verso i SUV e le auto elettriche, la Panda non ha perso il suo appeal e continua a riscuotere il favore dei consumatori, come dimostrano i dati di vendita che vedono l’auto della principale casa automobilistica italiana sempre al primo posto tra le vetture più vendute ormai da moltissimi anni nel nsotro paese.

Fiat Panda attuale continuerà ad essere prodotta a Pomigliano anche dopo il debutto della futura generazione

Secondo indiscrezioni, Fiat ha deciso di mantenere in produzione la Panda attuale, anche dopo il lancio del nuovo B-SUV previsto per il 2024 che utilizzerà lo stesso nome. Il nuovo B-SUV sarà un modello di dimensioni maggiori rispetto alla Panda, basato sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, che permetterà di offrire versioni elettrificate.

Il nuovo B-SUV dovrebbe essere prodotto al di fuori dei confini italiani, anche se al momento da questo punto di vista Stellantis non conferma nè smentisce. La Fiat Panda attuale, invece, continuerà a essere prodotta nello stabilimento di Pomigliano, dove come sappiamo vengono prodotte anche Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet. Questa scelta consentirà a Fiat di sfruttare al meglio le capacità produttive del suo impianto.

La Fiat Panda attuale è stata lanciata nel 2012 e ha subito alcuni restyling nel corso degli anni. L’ultimo è avvenuto nel 2020, quando la Panda ha introdotto la nuova versione mild hybrid, con un motore a benzina da 1.0 litri abbinato a un sistema elettrico da 12 volt. Questa versione permette di ridurre i consumi e le emissioni, senza rinunciare alle prestazioni e alla praticità. La Panda offre anche una gamma di allestimenti e versioni adatte a ogni gusto e necessità. Tra queste, spiccano la Panda City Cross, con un look da crossover urbano, e la Panda 4×4, con la trazione integrale e le doti da fuoristrada. Inoltre, la Panda dispone di una serie di equipaggiamenti tecnologici e di sicurezza.

La Fiat Panda è una city car versatile e affidabile, che ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti. Per questo motivo, Fiat ha deciso di non abbandonarla, ma di continuare a proporla come un’alternativa economica e funzionale al nuovo B-SUV. La Panda rappresenta lo spirito innovativo e creativo del marchio italiano, che non smette mai di sorprendere. La sua produzione potrebbe continuare fino al 2026. Molto però dipenderà dall’entrata o meno in vigore delle normative anti emissioni che potrebbero cambiare i piani di Fiat.