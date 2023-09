Nuova Fiat Panda: look da ribelle per sfidare le cinesi

Nuova Fiat Panda sta per arrivare. Tra pochi mesi potrebbero essere diffuse le prime immagini ufficiali del nuovo modello il cui debutto ufficiale molto probabilmente avverrà l’11 luglio 2024 giorno in cui la principale casa automobilistica italiana festeggia i suoi 125 anni. Questa vettura sarà una delle prime auto elettriche a basso costo proposte dal gruppo Stellantis in Europa. La prima sarà la Citroen e-C3 che non a caso sarà fortemente legata alla nuova Panda tanto che qualcuno parla di auto “gemelle”. Possibile che anche lo stabilimento di produzione possa essere lo stesso anche se su questo si attendono ancora conferme ufficiali da parte della casa automobilistica torinese.

Nuova Fiat Panda: l’auto elettrica low cost immaginata così in un nuovo render

A proposito della nuova Fiat Panda, nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render, l’ennesimo che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo considerato come un modello fondamentale con cui Fiat intende fare seria concorrenza a Dacia e alle case automobilistiche cinesi pronta a invadere il nostro continente con le loro auto elettriche a basso costo. Si tratta di una creazione digitale del designer Avarvarii che ha immaginato la nuova vettura di Fiat prendendo spunto da quanto confermato fino ad ora a proposito di questa auto.

Il CEO di Fiat Olivier Francois ha detto infatti che la nuova Fiat Panda sarà un crossover lungo circa 4 m con un design futuristico e quadrato con elementi di design presi in prestito direttamente dalla concept car Fiat Centoventi svelata nel 2019 al Salone dell’auto di Ginevra. Più di recente il numero uno di Fiat ha anche aggiunto che questa auto sarà un modello importante per fronteggiare le auto cinesi grazie ad un look da ribelle e ad un rapporto qualità prezzo davvero elevato. Francois ha detto che la nuova Panda sarà un’auto essenziale e priva di fronzoli che da questo punto di vista tornerà alle origini del veicolo e in particolare alla sua prima generazione degli anni ’80.

Ricordiamo che la nuova Fiat Panda avrà una versione ibrida che sarà la entry level della gamma con un prezzo inferiore ai 20 mila euro e una versione elettrica al 100 per cento con circa 400 km di autonomia che dovrebbe avere un prezzo non superiore ai 25 mila euro al netto di incentivi. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa auto molto importante per il futuro di Fiat.