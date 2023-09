Alfa Romeo B-SUV sarà il modello che farà raddoppiare le vendite del Biscione

Oggi sono state diffuse alcune dichiarazioni del numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato rilasciate ad Autocar. Imparato ha dichiarato che nel 2025 la casa milanese potrebbe battere il suo precedente record di vendite risalente al 1990 quando le immatricolazioni di Alfa Romeo a livello globale furono esattamente 223.643. Considerando che le previsioni dello stesso Imparato per il 2023 sono di circa 90 mila unità, c’è ancora tanta strada da fare in poco tempo. Alfa Romeo B-SUV da questo punto di vista dovrebbe dare una grossa mano a questa crescita delle immatricolazioni.

Vendite raddoppiate per il Biscione con Alfa Romeo B-SUV?

La futura entry level del marchio italiano sarà svelato il prossimo anno e si ipotizza che diventerà in breve tempo la vettura più venduta della casa automobilistica del Biscione. Alfa Romeo B-SUV, il cui nome dovrebbe essere rivelato ormai entro poche settimane sarà quindi un modello decisivo per quelli che sono i piani di crescita del marchio. Da buona entry level sarà il modello più abbordabile con prezzi che potrebbe partire da una cifra vicina ai 30 mila euro o poco meno.

Alfa Romeo B-SUV, di cui qui vi mostriamo le immagini di un video render del canale YouTube Mahboub1, sarà anche la prima auto di serie del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Con questa auto dunque Alfa Romeo gioca molto del suo futuro. Nulla deve essere lasciato al caso se si vuole davvero battere il record di vendite nel 2025. A breve si attendono notizie importanti a proposito di questo modello. Oltre alla conferma ufficiale del nome è possibile che vengano mostrate le prime immagini ufficiali del veicolo che nelle scorse settimane è stato svelato in alcune immagini trapelate sul web. Ricordiamo che la vettura sarà prodotta a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e tra tutti i B-SUV di Stellantis sarà il più lussuoso e sportivo in assoluto.