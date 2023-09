Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: 7 italiani tra i 33 fortunati clienti

Interessanti dichiarazioni da parte del numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Parlando con la stampa italiana il CEO dello storico marchio milanese ha dichiarato che con questa vettura l’obiettivo del Biscione era quello di creare una vera e propria icona per dimostrare di cosa ancora oggi è capace la casa milanese che se vuole può costruire auto alla portata di tutti ma anche auto esclusive come questa.

Tra i 33 clienti della nuova Alfa Romeo 33 Stradale 7 sono italiani

Sempre a proposito della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, Imparato ha confermato che è una vettura che è stata realizzata in collaborazione con alcuni tra i più celebri fan del Biscione che hanno fornito il proprio contributo con suggerimenti etc. nella fase di sviluppo della vettura. Imparato ha pure ribadito che in appena 7 settimane già tutte le unità erano state vendute e già dopo pochi mesi c’era una lista di attesa di 50 persone.

Inoltre dopo la presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, nonostante il prezzo proibitivo le richieste sono salite ad oltre 200. Il numero uno della casa automobilistica del Biscione ha pure detto che tra i 33 fortunati clienti ben 7 sono italiani e sono stati i primi che hanno avuto la possibilità di prenotare la vettura. Oltre agli italiani si segnalano tra i fortunati clienti anche 5 o 6 americani, tre francesi, un giapponese, un australiano, uno svizzero e 4 tedeschi.

Come vi abbiamo riportato in un altro nostro articolo la maggior parte dei 33 clienti hanno scelto la nuova Alfa Romeo 33 Stradale nella versione con motore V6 Biturbo da 620 cavalli. Ricordiamo infine che i prezzi di questa auto con le varie personalizzazioni possono toccare i 2,5 milioni di euro.