Nuova Alfa Romeo GTV: ecco la vettura per conquistare il mondo

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere il nome scelto per la futura ammiraglia del Biscione. Alfa Romeo pare decisa a tornare nel segmento E del mercato con l’obiettivo di conquistare definitivamente il segmento premium a diventare un brand globale facendo bene anche negli Stati Uniti. Potrebbero essere due le auto di segmento E ad arrivare. La prima potrebbe essere una berlina coupé di grandi dimensioni che sarebbe sviluppata negli USA e pensata per fare bene in quel paese.

Con la nuova Alfa Romeo GTV la casa milanese pronta a sfondare negli USA

La nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere dunque l’auto giusta per permettere al Biscione di poter finalmente conquistare preziose quote di mercato anche in quei paesi dove fa più fatica ad affermarsi. L’auto dovrebbe avere una dimensione di quasi 5 metri e nascerebbe sulla piattaforma STLA Large. Avrebbe una versione Quadrifoglio da oltre mille cavalli e con oltre 800 km di autonomia. L’auto inoltre si ricaricherebbe velocemente passando da 0 all’80 percento in circa 18 minuti.

Il debutto della nuova Alfa Romeo GTV o di come si chiamerà questa auto dovrebbe avvenire nel corso del 2027 e il luogo di produzione prescelto potrebbe essere l’Italia anche se non si esclude del tutto che questa possa essere la prima Alfa Romeo ad essere prodotta negli Stati Uniti. Maggiori dettagli su questa auto potrebbe arrivare già nei prossimi anni. Nel frattempo vi mostriamo alcuni render che ipotizzano l’aspetto di questa vettura che a quanto pare potrebbe avere l’aspetto di una berlina coupè.

Successivamente questa auto sarà affiancata da un SUV di grandi dimensioni che potrebbe essere rivale diretto di BMW X5. Con queste due auto Alfa Romeo punta a sfondare definitivamente negli States.