Nuova Abarth 126: ecco come sarebbe in versione moderna e nello stile dello scorpione

Nuova Abarth 126 è una ipotetica futura vettura della casa automobilistica dello scorpione immaginata in un video render dal designeer e architetto Tommaso D’Amico. Come la definisce il suo stesso autore, si tratta di una simpatica idea per il rifacimento della mitica Fiat 126 in versione Abarth. Il modello deriva dalle versioni precedenti ma in una veste molto accattivante. Rivista in ogni particolare si trasforma in una attualissima city car dal carattere molto dinamico. Le dimensioni cresciute nel progetto fanno del modello oggetto del render un’auto molto più comoda delle vecchie versioni con componenti tecnologicamente avanzate. L’interno è dotato di una importante serie di optional di nuovissima generazione e di un esclusivo sistema di infotainment.

Ecco come sarebbe una nuova Abarth 126

L’ipotetica nuova Abarth 126, basata su nuove tecniche, include un nuovo motore a benzina 1.0 turbo AT3 da 130 CV, con cambio manuale a trazione posteriore o in alternativa un nuovo motore elettrico. La carrozzeria è stata immaginata con colorazioni sportive che andranno dal rosso al grigio scuro metallizzato, che esalteranno ulteriormente lo stile sportivo del prototipo. Diciamo subito che al momento un simile modello non è previsto nella gamma di Fiat e di conseguenza è assai improbabile che vedremo una versione Abarth dato che la casa automobilistica dello scorpione realizza solo sue versioni di auto presenti nella gamma attuale di Fiat.

L’idea però indubbiamente è molto interessante e merita di essere visionata. Per questo vi mostriamo qui sotto il video di questo render. Ricordiamo inoltre che Abarth ha già detto chiaramente che in Europa proporrà solo auto elettriche ad alte prestazioni. Quindi se mai ci sarà una nuova Abarth 126 sarà solo elettrica al 100 per cento. Per quanto riguarda Fiat sono altre al momento le priorità. Dopo le nuove Fiat 600 e Topolino, nel 2024 toccherà alla nuova Fiat Panda e nel 2025 ad un crossover di segmento C che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.