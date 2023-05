Nuova Fiat 126: in un video il mito si rinnova in chiave moderna

La Fiat 126 è stata una delle auto più amate dagli italiani negli anni ’70 e ’80. Nata per sostituire la mitica 500, la 126 ne riprendeva lo schema meccanico con motore posteriore bicilindrico raffreddato ad aria, ma si presentava con una carrozzeria più moderna e spaziosa. Prodotta dal 1972 al 2000, la 126 ha avuto diverse versioni e allestimenti, tra cui la Personal con divanetto posteriore asportabile e la Bis con motore anteriore raffreddato a liquido. Ma come sarebbe la nuova Fiat 126 se fosse prodotta oggi?

Nuova Fiat 126: l’iconico modello è stato immaginato in un video render in chiave moderna

A questa domanda ha provato a rispondere il designer e Architetto Tommaso D’Amico, che ha realizzato un video render in cui mostra il suo progetto di restyling della piccola utilitaria italiana. Il risultato è una vettura che mantiene le proporzioni e le linee essenziali della 126 originale, ma con alcuni dettagli che la rendono più attuale e accattivante.

Tra questi, spiccano i fari anteriori e posteriori a LED, le maniglie delle porte integrate nella carrozzeria, i cerchi in lega dal design sportivo e il tetto panoramico in vetro. Il video render mostra anche l’interno della nuova 126, che si caratterizza per un cruscotto digitale, un volante multifunzione e una plancia centrale minimalista con uno schermo touch per il sistema multimediale.

La nuova Fiat 126 è solo un’ipotesi di come potrebbe essere la versione moderna di un’icona dell’automobilismo italiano. Non sappiamo se Fiat abbia in mente di riproporre questo modello sul mercato, ma sicuramente molti appassionati apprezzerebbero il lavoro di Tommaso D’Amico, che ha saputo reinterpretare con gusto e rispetto la 126 originale.

Ricordiamo infine che sebbene questo modello non sia previsto sono tante le novità in cantiere per Fiat. Si parte con la nuova Fiat 600 che dovrebbe debuttare a breve per poi proseguire con la nuova Fiat Topolino sempre nel 2023. L’anno prossimo invece dovrebbe toccare alla nuova Fiat Panda ed entro la fine del 2025 arriverà a completare la gamma un crossover di segmento C che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla.