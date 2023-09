Stellantis chiude un altro reparto presso la sede di Opel in Germania

Opel interromperà la progettazione assistita da computer dei veicoli presso la sua sede centrale a Rüsselsheim. Ciò emerge dalla circolare del comitato aziendale del 25 settembre, secondo quanto riportato da Handelsblatt. Nel corso del 2024 è prevista la chiusura del settore “Computer Aided Design” (CAD), in cui attualmente circa 100 dipendenti lavorano componenti per veicoli. “Il nostro obiettivo è aumentare ulteriormente la competitività e l’efficienza in tutti i settori dell’azienda”, ha dichiarato giovedì un portavoce di Stellantis in risposta ad un corrispondente rapporto dell’Handelsblatt.

Opel: a Russelsheim Stellantis chiude anche il reparto Computer Aided Design

Secondo le informazioni del comitato aziendale, le persone interessate sono state informate dei piani la settimana scorsa. “Pertanto in futuro non dovrebbero più esserci designer alla Opel“, si legge in una circolare del comitato aziendale a disposizione dell’agenzia di stampa tedesca. “I dipendenti sono stati incoraggiati ad approfittare degli incentivi di fine rapporto previsti dall’azienda e sono stati indirizzati a circa 30 posizioni nel settore dell’ingegneria basata sulla conoscenza.”

Opel è l’unico marchio tedesco del gruppo automobilistico Stellantis, nato da PSA, casa madre di Peugeot, e Fiat Chrysler. Da quando PSA ha rilevato la casa automobilistica tedesca nell’agosto 2017, migliaia di posti di lavoro sono stati tagliati presso la casa automobilistica. Secondo le informazioni più recenti (fine 2022), il gruppo Stellantis conta ben 13.000 dipendenti a tempo pieno in Germania. Alla fine del 2022, la casa automobilistica impiegava circa 9.000 persone nello stabilimento di Rüsselsheim.

Il portavoce di Stellantis ha confermato: “Per quanto riguarda il centro di sviluppo di Rüsselsheim: questo è e rimane una parte importante della rete di sviluppo globale di Stellantis.” Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Germania a proposito del gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ed in particoalre per quanto concerne la situazione legata al marchio Opel.