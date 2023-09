Opel: confermati gli importanti ruoli di Ralph Wangemann

Opel ha confermato la fiducia in Ralph Wangemann, rinnovando il suo incarico come direttore delle Risorse Umane e direttore del Lavoro di Opel Automobile GmbH per i prossimi tre anni. Questa decisione, presa giovedì scorso, riflette la profonda stima che il Consiglio di Sorveglianza ripone in Wangemann.

Xavier Chéreau, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Opel Automobile GmbH e Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis, ha espressamente ringraziato Ralph Wangemann per il suo eccezionale impegno svolto negli ultimi anni.

Opel: Ralph Wangemann continuerà a ricoprire gli attuali ruoli per i prossimi tre anni

“Siamo fermamente convinti che Wangemann continui a rappresentare la figura ideale per guidare il marchio di Stellantis, in particolare considerando le sfide imposte dalla radicale trasformazione in atto nell’industria automobilistica”, ha affermato Chéreau.

Con una carriera che affonda le sue radici nel 1998, quando si unì alla casa automobilistica tedesca come responsabile del personale per la divisione Aftersales, il 53enne ha rivestito molteplici ruoli dirigenziali nell’ambito delle risorse umane, sia in Germania che in Austria.

Prima di assumere l’attuale incarico a gennaio del 2019, Ralph Wangemann ha ricoperto la posizione di vicecapo delle Risorse Umane di Opel/Vauxhall e direttore delle Risorse Umane e delle Relazioni Sindacali in Germania.

Wangemann, riconoscendo l’importanza di questo rinnovo, ha dichiarato: “Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Consiglio di Sorveglianza per la continua fiducia e sostegno. Sono entusiasta di continuare a svolgere un ruolo centrale nel costruire un futuro sostenibile per il brand tedesco”.