Nuova Lancia Delta: la futura generazione sarà muscolare, geometrica e audace

Nuova Lancia Delta è stata confermata già da tempo tra le tre auto che la casa piemontese ha deciso di lanciare sul mercato per il suo rilancio nel segmento premium in Europa. Esattamente, il suo debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2028 e gli inizi del 2029 come confermato nei mesi scorsi dal numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano. Della futura generazione di Delta sappiamo che arriverà sul mercato di certo in versione elettrica ma molto probabilmente anche in versione termica. Sappiamo anche che come top di gamma ci sarà la HF Integrale attesa con curiosità dai numerosi fan del brand e non solo.

Alessandro Capriotti immagina così il design della nuova Lancia Delta

Per quanto riguarda il design della nuova Lancia Delta il CEO Napolitano ha detto che sarà fedele alla sua celebre antenata e dunque sarà muscolare, geometrica, audace e sportiva. Sulla base di questo dichiarato dal numero uno di Lancia, il designer automobilistico e creatore digitale Alessandro Capriotti, conosciuto anche con lo pseudonimo di Capriotti cardesign su Instagram ha pubblicato un render in cui ipotizza l’aspetto di questo futuro modello di Lancia destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Il progetto, frutto di un’attenta reinterpretazione stilistica, fonde l’anima sportiva e muscolare della Delta originale con linee contemporanee e dettagli futuristici. Capriotti descrive la sua creazione come un tributo audace al DNA Lancia, pensato per chi sente ancora vivo lo spirito del rally. In attesa del ritorno ufficiale del modello previsto da Stellantis per il 2029, il designer ha voluto immaginare oggi una nuova Lancia Delta dal carattere deciso, con proporzioni aggressive e uno stile inconfondibile. Il frontale è dominato da una griglia illuminata che richiama il nuovo linguaggio stilistico del marchio, mentre il posteriore si distingue per una firma luminosa a tutta larghezza, che unisce i gruppi ottici in un segno grafico netto e immediatamente riconoscibile. Una visione che riaccende il mito Lancia in chiave moderna.

Ricordiamo che al momento non è chiaro se la vettura sarà prodotta in Italia o all’estero. Molto dipenderà dalla piattaforma che verrà utilizzata per la sua produzione. Se inizialmente sembrava certo che sarebbe stata usata la STLA Medium, adesso si vocifera da qualche mese il possibile impiego della STLA Small dato che l’auto misurerà circa 4,4 metri e dunque sarebbe adatta anche a quella piattaforma. Il quel caso è probbaile che la sua produzione possa avvenire presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano insieme ad un futuro modello di Alfa Romeo che forse si chiamerà nuova Alfetta o nuova Giulietta che avrà dimensioni simili.