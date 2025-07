Nuova Fiat Ritmo: il suo ritorno in versione moderna stupirebbe e non poco

Nuova Fiat Ritmo è un render realizzato da Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che nelle scorse ore ha pubblicato questa sua creazione digitale su Instagram. Si tratta di una sorta di ipotesi relativa ad una futura generazione del mitico modello di Fiat che come sappiamo al momento non è prevista.

Sul web ipotizzata una nuova Fiat Ritmo: il suo ritorno farebbe di certo rumore

Ricordiamo che Fiat Ritmo, prodotta tra il 1978 e il 1988, fu un modello centrale per Fiat nel segmento delle berline compatte. Progettata per sostituire la 128, rappresentò un cambio stilistico e produttivo, puntando su un design innovativo a due volumi e un’ampia abitabilità interna. Realizzata in due serie, la Ritmo fu la prima auto italiana con paraurti integrati nella carrozzeria e fu costruita in buona parte tramite automazione. Venne proposta in numerose varianti, tra cui versioni sportive come la 105 TC e la 130 TC Abarth, nonché nella variante Cabrio firmata Bertone. Ottenne buoni riscontri commerciali, nonostante alcune critiche alla qualità degli interni. L’ampia gamma di motori, inclusi diesel e versioni a basso consumo come la Energy Saving, contribuì alla sua diffusione. Nel 1988 fu rimpiazzata dalla Fiat Tipo. Il modello fu prodotto anche dalla SEAT in Spagna e il suo nome fu riutilizzato per altri modelli in mercati esteri.

Tornando a questa ipotesi di Mirko del Prete a proposito della nuova Fiat Ritmo, lo stesso autore del render nel suo profilo Instagram dichiara: ” Prendendo ispirazione dai tanti dettagli di design della Fiat Ritmo 1 serie ecco la mia versione moderna. Il progetto si ispira a quello della attuale 500 quindi rimane più fedele possibile al design della MK1 ma con telaio, dimensioni e tecnologie attuali”.

Si parla spesso del ritorno di una nuova Fiat Ritmo nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Questo è il segnale che questa auto ha lasciato un segono indelebile nella storia del brand torinese. Come dicevamo poc’anzi un suo ritorno è al momento da escludere visto che Fiat ha deciso di puntare su altri tipi di vetture tra cui le future Giga Panda, Panda Fastback e Nuova Fiat Strada. Questo anche se ovviamente le cose potrebbero cambiare rapidamente come ammesso dallo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois.