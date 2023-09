Ram 700: il pickup di Stellantis riceve importante premio

Il mercato delle flotte in America Latina si sta espandendo con nuovi attori e servizi, motivo per cui sta crescendo sempre più in maturità e professionalità. Ciò sottolinea anche l’importanza delle flotte aziendale per l’America Latina come regione e per le aziende latinoamericane in particolare. Dopo il successo dello scorso anno, la Fleet Latam Conference è tornata a Città del Messico, il 25 e 26 settembre 2023. Per 2 giorni dedicati alle tendenze, sfide, ecosistemi, minacce e opportunità delle flotte in America Latina, i partecipanti hanno condiviso, stabilito e analizzato l’esperienza internazionale in Flotte e Mobilità di ciascuno degli esponenti.

Alla Fleet Latam Conference di Città del Messico premiato il pickup Ram 700

Nel corso dell’evento di quest’anno sono stati assegnati riconoscimenti anche ai migliori gestori di flotte di veicoli con responsabilità in tutta l’America Latina. In una cerimonia guidata da Pascal Serres, presidente del comitato consultivo Fleet LatAm, e Steven Schoefs, responsabile delle relazioni strategiche presso Global Fleet, Rafael Paz, Direttore del marchio Ram presso Stellantis Mexico, ha ricevuto il riconoscimento assegnato al Ram 700 come flotta di veicoli commerciali leggeri LatAm dell’anno 2023.

“Fin dal suo lancio come marchio di veicoli indipendente nel 2009, il marchio Ram si è posto l’obiettivo di costruire i migliori pick-up e veicoli commerciali del settore”, ha affermato Rafael Paz. “Ram 700 è il piccolo pick-up più completo della sua categoria con una dotazione funzionale che lo rende uno strumento ideale per coniugare qualsiasi tipo di attività, sia lavorativa, fornendo soluzioni in ambito cittadino per la consegna e distribuzione di merci, nonché per spostamenti personali.”

Il Ram 700 ha ridefinito il concetto di piccolo pick-up sin dal suo arrivo sul mercato messicano essendo il più capace, versatile, sicuro e tecnologicamente avanzato della sua categoria. Focalizzata nel soddisfare sia le esigenze commerciali del settore industriale, edile e del commercio, sia le attività di intrattenimento. Il Ram 700 ha la capacità di trasportare fino a 5 passeggeri e il vantaggio di un barchino con la migliore area e capacità di carico.

Il Ram 700 offre la possibilità di scegliere tra 2 e 4 porte, cabina singola e doppia, con una capacità di carico fino a 750 kg nella versione SLT con cabina normale. La versione doppia cabina o doppia cabina ha una capacità di carico di 650 chili. In termini di volume del vano di carico, il 700 SLT Regular Cab offre il più grande con 1.143 litri. Il modello di Ram ha una capacità di traino di 400 chili.

Il processo di selezione dei Fleet LatAm Car Awards è stato uno sforzo di collaborazione che ha coinvolto i più importanti attori del settore. Oltre alle società di leasing di tutta l’America Latina che hanno contribuito con la loro esperienza, i gestori di flotte che operano in America Latina hanno fornito input basati sull’utilizzo nel mondo reale e su considerazioni pratiche. I premi sono stati consegnati da Caroline Thonnon e Thierry Degives, amministratori delegati di Nexus Communications ed editori di Fleet Latam.