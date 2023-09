Jeep e Ram: ecco le novità che vedremo al Salone di Detroit

Stellantis torna al Detroit Auto Show con il debutto globale del marchio Jeep mercoledì 13 settembre 2023. Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America, svelerà la nuova Gladiator 4×4 2024 alle 11:05 ET nello stand della casa automobilistica americana. Il Camp Jeep tornerà quest’anno al Detroit Auto Show con nuovi elementi e più divertimento, tra cui la Jeep Mountain più alta e ripida nella storia del Detroit Auto Show, veicoli 4xe sulla pista di prova e un nuovo percorso per bambini.

La pista Camp Jeep di quest’anno sarà la montagna più alta e ripida nella storia del Detroit Auto Show

Piloti professionisti guideranno i partecipanti attraverso il percorso interattivo di 32.000 piedi quadrati. Novità per il 2023, il ponte fuori camber è alto 3,6 metri, raggiunge i 21 metri di lunghezza ed è il 50 per cento più alto e il 50 per cento più lungo rispetto al precedente ponte fuori camber. Un’altra novità di quest’anno è la presenza di un ostacolo fuoristrada lungo 12 metri e alto 3 metri fabbricato con 96 legni con una forma a V di 90 gradi. Questo ostacolo mette in risalto la manovrabilità e le sospensioni della Jeep 4×4 poiché il veicolo è sospeso tra le due pareti laterali navigando sopra il legname. 40 alberi saranno donati a enti di beneficenza nell’area di Detroit dopo il salone dell’auto.

Una delle caratteristiche più interessanti del percorso Camp Jeep è la montagna alta 23 piedi con angoli di salita/discesa di 40 gradi. È la montagna più alta e ripida nella storia del Detroit Auto Show. Per la prima volta al Detroit Auto Show, il marchio americano presenterà un corso per bambini in cui i bambini potranno guidare le proprie 4xe Power Wheels. Il nuovo Camp Kids’ Zone sarà dotato anche di una parete da arrampicata alta 26 piedi per gli appassionati di avventure.

Jeep

I visitatori del Salone di Detroit potranno esplorare la pista e saperne di più sull’elettrificazione Jeep 4xe, sulla personalizzazione/personalizzazione della Jeep, sulle opportunità dei social media, sui concept car e altro ancora. Si prevede che più di 25.000 persone percorreranno la pista del Camp Jeep durante lo spettacolo di quest’anno. Infine segnaliamo che anche il marchio Ram ritorna allo show dove mostrerà la potenza e le capacità della sua gamma di veicoli attraverso una pista interattiva. I piloti professionisti guideranno i partecipanti attraverso un percorso interattivo sia sui pickup leggeri Ram 1500 che su quelli pesanti 2500/3500.