Ram 700 SLT Club Cab 2020 debutta in Messico

Il Ram 700 è un pick-up entry-level disponibile nella gamma Ram Commercial dedicata al Messico. Abbiamo di fronte, secondo FCA, il pick-up compatto più completo della sua categoria con attrezzature funzionali che lo rendono uno strumento ideale per svolgere qualsiasi tipo di lavoro o attività personale.

Oltre a questo, il veicolo vanta un’eccellente dotazione standard che include sensori di retromarcia, aria condizionata, doppio airbag frontale, alzacristalli elettrici, sistema audio con connettività Bluetooth e fino a 650 kg di capacità di carico.

Ram 700 SLT Club Cab: la casa automobilistica americana aggiorna la sua gamma in Messico

Per il 2020, la casa automobilistica statunitense ha deciso di introdurre in Messico il nuovo Ram 700 SLT Club Cab, proponendosi sul mercato come il pick-up a doppia cabina più accessibile disponibile all’acquisto. Il 700 SLT Club Cab 2020 offre la praticità richiesta da un veicolo familiare e da utilizzare quotidianamente.

Mentre la versione Single Cab è progettata per il lavoro e il trasporto di merci, la variante Club Cab offre la giusta praticità per porsi sul mercato come un veicolo adatto alle famiglie. Inoltre, il Ram 700 è l’unico modello della sua categoria in Messico ad offrire una terza porta per accedere facilmente alla seconda fila di sedili, oltre a una porta panoramica estraibile per un maggior comfort.

Allo stesso modo, il pick-up si distingue per fari alogeni, regolazione elettrica degli specchietti laterali esterni, frontale e posteriore dello stesso colore della carrozzeria, terza luce di stop posizionata in alto, spoiler, barre sul tetto, tre porte di accesso all’abitacolo, cerchi in acciaio da 14″ e tanto altro ancora.

Internamente, il nuovo Ram 700 SLT Club Cab vanta un ampio spazio per i passeggeri e il conducente, oltre a sedili in tessuto ad alta resistenza, computer di bordo, aria condizionata, radio con sistema AM/FM, Bluetooth e ingresso USB, quattro altoparlanti, volante regolabile in altezza, alzacristalli elettrici e così via.

La dotazione di serie offerta dal pick-up è molto soddisfacente

Sotto il cofano del pick-up compatto troviamo un motore a 4 cilindri da 1.6 litri in grado di sviluppare una potenza di 115 CV e 158 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Secondo quanto affermato dal marchio di Fiat Chrysler Automobiles, il veicolo è capace di garantire consumi fino a 14,92 km/litro nel ciclo combinato.

In termini di sicurezza, tutte le versioni del Ram 700 propongono ABS, airbag frontali, cinture di sicurezza a tre punti per tutti gli occupanti del veicolo, chiusura centralizzata, chiave elettronica, alzacristalli elettrici e sensori di retromarcia.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, la versione standard del Club Cab 2020 è disponibile in Messico a 269.900 pesos (circa 13.237 euro) mentre l’allestimento Adventure può essere acquistato per 337.900 pesos (circa 16.571 euro).