Jeep sostiene il Rebelle Rally per l’ottavo anno consecutivo

Jeep torna nel deserto per mettere alla prova le sue auto in occasione dell’ottavo Rebelle Rally che si svolgerà dal 12 al 21 ottobre 2023 nel deserto del Nevada e della California meridionale. Il rally di navigazione fuoristrada copre 1.500 miglia attraverso il duro terreno desertico del sud-ovest e combina navigazione vecchia scuola, cameratismo fuoristrada e propulsori avanzati per otto giorni. Per l’ottavo anno consecutivo, il marchio Jeep sostiene l’evento e per la terza volta invia la Jeep Wrangler 4xe per assicurarsi il primo podio.

Jeep continua a supportare i team che guideranno la nuova Wrangler 4xe 2024 al Rebelle Rally 2023

“Noi del marchio Jeep, ci impegniamo a costruire e fornire i veicoli fuoristrada 4×4 migliori e più capaci del pianeta, e ora che 4xe è il nuovo 4×4, continuiamo a spingere i limiti della nostra Jeep Wrangler 4xe al Rebelle Rally , un evento fuoristrada estremamente impegnativo”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Abbiamo anche la migliore comunità di proprietari che ci chiedono di costruire 4×4 che consentano loro di fare cose straordinarie e di andare in posti straordinari. Sostenere il Rebelle Rally ci dà la possibilità di supportare le straordinarie donne della nostra comunità Jeep e dimostrare quanto sia capace la Wrangler 4xe e il fatto che non c’è assolutamente alcuna ansia da autonomia”.

Il marchio Jeep collabora nuovamente con Nena Barlow e Teralin Petereit per il terzo anno consecutivo. Il Team 4xEventure guiderà una Jeep Wrangler 4xe Rubicon del 2024 e lavorerà per difendere i titoli complessivi, elettrificati e di serie vinti negli ultimi due anni con una Wrangler 4xe di serie. Originario dell’Arizona, Barlow possiede e gestisce Barlow Adventures, che fornisce formazione sulla trazione integrale, noleggio e viaggi guidati nel sud-ovest degli Stati Uniti. Petereit, con sede nello Utah, è un’infermiera e ha trovato un hobby nel fuoristrada. Ha registrato innumerevoli percorsi e gare nel corso degli anni. Barlow e Petereit sono due dei veterani del Rebelle Rally più affermati, con Petereit che è salita sul podio ogni anno in cui ha gareggiato. Barlow e Petereit hanno entrambi gareggiato sei volte nel Rebelle Rally, questo è il loro terzo anno in cui gareggiano come squadra.

“Quando il gioco si fa duro, non ho trovato niente di più capace e in grado di riportarti a casa di una Jeep Wrangler Rubicon“, ha affermato Barlow, Team 4xEventure. “Non devo preoccuparmi del terreno che mi aspetta nel rally, posso concentrarmi sulla navigazione verso i checkpoint. Il 4xe lo porta ad un altro livello con potenza, autonomia e versatilità con il sistema ibrido. La maggior parte delle persone non sa che l’anno scorso siamo rimasti senza benzina a un miglio dal traguardo e abbiamo completato il nostro viaggio in modalità elettrica e abbiamo vinto”.

“Ho avuto la fortuna di ritrovarmi sul podio ogni anno negli ultimi sei anni e lo attribuisco ai miei compagni di squadra, ai miei partner e alla nostra Wrangler 4xe. Avere fiducia che la nostra Wranglerci guidi attraverso qualunque terreno ci permette di concentrarci sulla raccolta dei checkpoint”, ha affermato Petereit, Team 4xEventure. “Ho avuto l’opportunità di sperimentare l’evoluzione della Jeep Wrangler, gareggiando con una TJ, JK, JL e ora una JL 4xe. Ogni anno rimango impressionato dalle capacità e dall’affidabilità del Wrangler e non vedo l’ora di vedere cosa potremo fare con il nuovo Wrangler 4xe 2024 nella competizione di quest’anno”.

Il marchio Jeep si unisce al nuovo partner Rebelle Rally Pennzoil nel supportare il team esordiente Full Synd Sisters (#149) al volante di una Jeep Wrangler 4xe di serie. La squadra è composta dalle sorelle Alex e Megan Taylor. Le sorelle Taylor metteranno alla prova i limiti del Wrangler 4xe alimentato dall’olio motore Pennzoil Ultra Platinum. Pennzoil Ultra Platinum fornisce una protezione completa e una protezione dall’usura insuperabile a temperature estreme, dando ai concorrenti la sicurezza necessaria per affrontare le condizioni tortuose del Rebelle Rally.

Il Rebelle Rally, giunto alla sua ottava edizione, è un’estenuante competizione di navigazione fuoristrada della durata di otto giorni con 10 case automobilistiche e 65 squadre provenienti da 28 stati e tre nazioni. Le classi di veicoli includono la classe 4×4 e la classe X-Cross e comprendono crossover, SUV e pickup.