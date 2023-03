Jeep Wrangler 4xe conquista un importante premio

La Jeep Wrangler 4xe ha vinto il Residual Value Award 2023 di Canadian Black Book nella categoria PHEV. Questo è il secondo anno dei Best Residual Value Awards di CBB e il primo in cui sono stati classificati anche i veicoli ibridi plug-in.

I premi misurano il valore di un veicolo nel futuro, riconoscendo quali modelli dovrebbero mantenere la percentuale più alta del prezzo di listino (MSRP) 48 mesi dopo la data di acquisto originale. I Best Residual Value Awards completano i premi Best Retained Value di lunga data di CBB, dove anche la Wrangler ha una lunga serie di successi.

Jeep Wrangler 4xe interni

Jeep Wrangler 4xe: il fuoristrada elettrificato è stato premiato in Canada

Jason Stoicevich, presidente di Stellantis Canada, ha detto che questo premio del Canadian Black Book è solo l’ultimo fiore all’occhiello della Wrangler 4xe. Mentre la missione della casa automobilistica americana di Zero Emission Freedom prende forma, la Wrangler ibrida plug-in dimostra che l’elettrificazione non fa che aumentare le capacità e la desiderabilità del suo veicolo più iconico. Ciò è dimostrato anche dalla sua posizione di PHEV più venduto sia in Canada che negli Stati Uniti.

Proposta sul mercato come la prima Wrangler elettrificata, la Jeep Wrangler 4xe è dotata di un motore a quattro cilindri in linea turbo da 2 litri abbinato a due propulsori elettrici e a una batteria da 400V, che offre fino a 35 km di autonomia in modalità 100% elettrica, consumi medi fino a 4,8 Le/100 km, coppia istantanea e off-road quasi silenzioso.

Yolanda Biswah, vicepresidente senior e GM di Canadian Black Book, ha affermato che la Jeep Wrangler riceve premi da CBB quasi ogni anno da oltre un decennio. Quest’anno non è diverso e sono entusiasti di rivelare l’ultima vittoria per la Wrangler 4xe nella categoria PHEV Main. Biswah si è congratulata per il continuo successo dell’iconica Jeep Wrangler.

Dispone di un gruppo propulsore da 380 CV di potenza

Ricordiamo che la Jeep Wrangler 4xe si propone sul mercato come la versione ibrida plug-in dell’iconico fuoristrada prodotto da Jeep. Coniugando la tradizionale robustezza e capacità fuoristradistica delle Wrangler con un’efficiente motorizzazione elettrica, questo modello offre una combinazione accattivante di potenza, risparmio energetico e rispetto per l’ambiente.

Il cuore è un sistema ibrido composto da un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri, affiancato da due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio da 17 kWh. Questa configurazione permette alla vettura di erogare una potenza complessiva di 380 CV e una coppia massima di 637 Nm.

Le prestazioni e l’efficienza non sono le uniche caratteristiche di spicco della Wrangler elettrificata, che mantiene anche tutte le doti fuoristradistiche tipiche del marchio di Stellantis. Grazie al suo sistema di trazione integrale, alla notevole altezza da terra e alla presenza di sospensioni e pneumatici specifici per il fuoristrada, la 4xe è in grado di affrontare qualsiasi terreno con facilità e sicurezza.

Inoltre, i diversi sistemi di controllo della trazione e della stabilità, uniti alla presenza di un riduttore e il blocco dei differenziali, consentono alla Jeep Wrangler 4xe di superare ostacoli come rocce, fango e sabbia senza problemi.

Una caratteristica distintiva del modello è la presenza di diverse modalità di guida, tra cui la modalità Electric 100% elettrica, che permette di guidare senza emissioni, sfruttando solo l’energia elettrica immagazzinata nella batteria.

Altre modalità sono Hybrid, che combina l’utilizzo del motore a benzina e dei powertrain elettrici per ottenere la massima efficienza, ed eSave, che conserva l’energia elettrica per un utilizzo successivo, affidando la propulsione principalmente al motore termico.

Propone alcuni dettagli estetici dedicati

Dal punto di vista del design, la Wrangler 4xe mantiene l’inconfondibile stile delle Jeep Wrangler, con la classica griglia a sette feritoie e i fari rotondi. Tuttavia, alcuni dettagli, come le prese d’aria e le scritte 4xe, la distinguono dalle versioni tradizionali.

Anche all’interno, l’abitacolo è ben rifinito e offre un’esperienza di guida confortevole e piacevole, con una buona dotazione di tecnologia e sistemi di infotainment all’avanguardia. Il sistema Uconnect, ad esempio, prevede un display touch intuitivo e reattivo che consente ai passeggeri di accedere a numerose funzioni, come navigazione, intrattenimento e connettività smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

In aggiunta, il sistema fornisce informazioni specifiche per la gestione dell’energia elettrica, permettendo al guidatore di monitorare l’efficienza e l’autonomia della vettura.

La Jeep Wrangler 4xe non tralascia l’aspetto della sicurezza, offrendo una serie di sistemi di assistenza alla guida e protezione dei passeggeri. Tra questi abbiamo il cruise control adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’avviso di collisione frontale e la frenata automatica d’emergenza. Questi dispositivi contribuiscono a rendere la guida più sicura e rilassante.