Jeep Wrangler 2024: lanciata la nuova campagna globale “Famous for Freedom

Jeep segna il lancio della nuova Jeep Wrangler e della Wrangler 4xe 2024 con il debutto della sua campagna di marketing globale “Famous for Freedom”. La campagna globale viene lanciata con una versione di 60 secondi di “Famous For Freedom” sul canale YouTube del marchio Jeep, con contenuti in formato più breve, inclusi video di 30 e 15 secondi, che attraversa i canali social del brand e i posizionamenti video online. Una versione di 30 secondi verrà trasmessa in televisione.

La campagna globale “Famous for Freedom” per la nuova Jeep Wrangler 2024 presenta il leggendario brano “California Love” del 1995

“La musica ha giocato a lungo un ruolo fondamentale nella nostra ricca storia di pubblicità e, mentre l’industria celebra il cinquantesimo anno dell’hip-hop, al marchio Jeep è stato concesso l’enorme onore di incorporare l’inafferrabile brano ‘California Love’ nel nostro ‘ La campagna Famous for Freedom per la nostra nuova Jeep Wrangler 2024”, ha affermato Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis. “Mentre gli anni ’90 vedono un rinascimento della moda, del cinema e della musica, vogliamo attingere alla nostalgia di quel decennio riconoscendo al tempo stesso la presa unica che il Wrangler ha nell’intero panorama automobilistico e culturale. “California Love” cattura lo spirito della Jeep Wrangler e dei nostri proprietari in tutto il mondo come nessun altro può fare.”

La campagna di marketing globale, che andrà in onda anche in Europa, Cina, Giappone, Corea, Australia e altri mercati in tutto il mondo, segna il lancio della Jeep Wrangler e della Wrangler 4xe 2024, con il famoso brano “California Love”. la prima volta che la canzone verrà utilizzata in uno spot automobilistico.

“’Famous For Freedom’ va oltre uno slogan. È uno stato d’animo per i proprietari di Jeep Wrangler e questa campagna globale celebra questa comunità di sognatori e operatori che cercano di vivere una vita alimentata dalla libertà”, ha affermato Lucy McLellan, vicepresidente senior, responsabile globale del marketing e delle comunicazioni del marchio Jeep. “Mentre presentiamo la nuova Jeep Wrangler 2024 nei mercati di tutto il mondo, celebriamo le leggendarie capacità fuoristrada del Wrangler e anche lo stile di vita unico che consente. E non c’è modo migliore per farlo che coinvolgere nella campagna alcuni dei nostri fedeli clienti al modello, per garantire che l’essenza della comunità Jeep venga autenticamente catturata”.

Il video è stato girato in California per catturare la cultura, i paesaggi e lo stile di vita che rendono così iconici il brano Jeep Wrangler e “California Love”. Scene dalle dune di sabbia di Pismo Beach allo skyline di Los Angeles e ulteriori texture californiane danno vita ai testi della traccia. Per aumentare l’autenticità del film, sono presenti anche diversi veri proprietari del marchio Jeep che fanno la loro apparizione.

“Famous for Freedom” è stato diretto dal regista vincitore del Grammy Dave Meyers di RadicalMedia. Negli ultimi 20 anni, Meyers ha diretto video musicali per artisti come Drake, SZA e Kendrick Lamar, nonché spot pubblicitari che hanno plasmato la cultura. Si è saldamente affermato come uno dei registi più prolifici e ricercati del settore, motivo per cui era un partner perfetto per la campagna “Famous for Freedom” di Jeep Wrangler.

“Fin dalla sua introduzione, la Jeep Wrangler ha stabilito nuovi livelli di capacità 4×4 con ogni nuova generazione, a partire dal 1941”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Il nuovo Wrangler 2024 si basa su quell’eredità di oltre 80 anni, offrendo il nostro primo assale posteriore Dana completamente flottante e consente ai proprietari di Wrangler di aumentare facilmente le dimensioni dei pneumatici, oltre a interni più avanzati e confortevoli con uno standard 12.3 touchscreen da pollici, sedili elettrici disponibili testati per il guado in acqua e più tecnologie e caratteristiche di sicurezza, inclusi airbag a tendina laterale standard. Wrangler offre ai clienti una scelta più ampia, dai motori migliori della categoria compreso l’unico SUV fuoristrada elettrificato, il Wrangler 4xe, che continua ad essere l’ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti”.

Il marchio Jeep alza ancora una volta l’asticella combinando la Wrangler più capace di sempre con maggiori capacità, caratteristiche tecnologiche di sicurezza e raffinatezza. Questa combinazione senza compromessi è rafforzata dalla possibilità di scegliere tra quattro diversi propulsori. Dall’ibrido plug-in 4xe elettrificato da 49 MPGe, il PHEV più venduto in America, al Rubicon 392 da 470 cavalli con motore V-8, la Jeep Wrangler 2024 offre le più diverse opzioni di propulsione nell’off-road. segmento, offrendo ai clienti Wrangler la possibilità di scegliere il sistema di propulsione che meglio si adatta al loro stile di vita.

La Jeep Wrangler 2024 è disponibile nei modelli Sport, Willys, Sahara, High Altitude, 4xe, Rubicon e Rubicon 392. Gli ordini sono ora aperti e i veicoli hanno iniziato ad arrivare nelle concessionarie statunitensi. La Jeep Wrangler 2024 verrà lanciata nei mercati di tutto il mondo. “Famous for Freedom” è stato creato dal marchio Jeep in collaborazione con l’agenzia Highdive con sede a Chicago.