DS Automobiles conferma Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne in Formula E

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione di Formula E, DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport annunciano il prolungamento della loro relazione con il francese Jean-Eric Vergne, campione nel 2018 e 2019, e il pilota belga Stoffel Vandoorne, campione del mondo di Formula E nel 2022. Dopo una nona stagione molto discontinua in termini di risultati, ma soprattutto ricca di lezioni apprese, l’unica coppia di campioni del mondo sulla griglia di Formula E proseguirà con il team francese con l’obiettivo di tornare ai massimi livelli della competizione sin dal primo gara, che si svolgerà in Messico il 13 gennaio 2023.

Con un doppio titolo nel 2019 e nel 2020, il marchio premium che fa parte del gruppo Stellantis confida nelle prestazioni della DS E-TENSE FE23 – il cui nuovo design sarà presentato il 9 ottobre – e nell’esperienza del team per conquistare nuovi podi. Vero e proprio laboratorio tecnologico, la Formula E continua a essere più che mai un elemento chiave per DS Automobiles, che sarà 100% elettrica a partire dal 2024.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance ha dichiarato: “La scorsa stagione abbiamo vissuto momenti emozionanti, con la vittoria in India, i podi a Cape Town e Berlino o la pole a San Paolo, ma abbiamo anche attraversato momenti difficili. Nonostante tutti questi alti e bassi, abbiamo avuto una grande costante: i nostri piloti! Sempre veloci e determinati a dare il massimo dentro e fuori dalla pista. Per questo siamo felicissimi di continuare questa avventura con i nostri due campioni. Vale infatti la pena ricordare che siamo l’unica squadra ad avere due campioni del mondo e, sulla base del loro talento, stiamo costruendo la nostra prossima stagione con particolare attenzione alla preparazione e alla prestazione durante i weekend di gara.

Jean-Eric Vergne, campione FE nel 2018 e 2019 ha invece detto: “Sono molto felice di continuare l’avventura con DS Automobiles e Penske con lo stesso compagno di squadra e con la nostra vettura Gen3. Quando un capitolo giunge al termine, dobbiamo concentrarci su ciò che ci aspetta. Amo la competizione e, soprattutto, amo vincere! È una sensazione molto speciale che voglio rivivere con la squadra. Ho un vero rapporto di fiducia con ingegneri e meccanici e la loro dedizione e il loro duro lavoro sono davvero stimolanti. Voglio anche fare del mio meglio per ringraziare la fiducia che Jay Penske e il resto della squadra hanno riposto in me. Siamo ad inizio stagione, riparte il contatore da zero! Con Stoffel formiamo un solido duo. Abbiamo fatto buone gare e stiamo lavorando molto duramente per tornare al top. Dobbiamo solo cercare di fare meglio e non ci fermeremo finché non lo raggiungeremo. La mia concentrazione e determinazione sono massime. E la mia motivazione per conquistare nuovi titoli con la squadra è ancora maggiore rispetto agli anni precedenti” ha detto il pilota di DS Automobiles.

Stoffel Vandoorne, campione FE nel 2022: “Sono felice di continuare questa grande avventura iniziata con la squadra un anno fa. Regolarità e coerenza saranno le basi del nostro futuro successo. JEV e io formiamo una delle migliori coppie sulla griglia. Abbiamo fatto molti progressi nell’ultima stagione e insieme siamo più forti. Prestazioni costanti sono il nostro obiettivo per la prossima stagione. Con la squadra e con DS Automobiles, l’obiettivo finale è vincere il campionato e sono felice di lottare ancora per grandi risultati.”