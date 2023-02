DS Automobiles: Jean-Éric Vergne ha vinto l’E-Prix di Hyderabad

Prima vittoria della stagione per DS Automobiles e il team DS PENSKE con Jean-Eric Vergne. Il FIA Formula E World Championship non è passato del tutto inosservato al debutto di questo sport in India. A Hyderabad, capitale dello stato del Telangana, la competizione 100% elettrica ha offerto uno spettacolo superbo, con una gara ricca di sorpassi, colpi di scena e sorprese, davanti a una folla di 25.000 spettatori.

Grazie a un’eccellente prestazione, Jean-Éric Vergne ha vinto l’E-Prix di Hyderabad

Tuttavia, non si può parlare di vera sorpresa nella prima vittoria della DS E-TENSE FE23 nella stagione in corso. La monoposto sviluppata da DS Performance, divisione competizioni di DS Automobiles, ha chiaramente confermato il potenziale previsto fin dall’inizio di questa stagione. Mettendo a segno una buona prestazione fin dalle prove libere, dove Jean-Éric Vergne ha raggiunto il secondo posto durante la sessione di qualifiche, rimanendo a soli 2 centesimi di secondo dalla pole position.

Poche ore dopo, Jean-Eric Vergne, l’unico due volte campione della disciplina, ha gestito perfettamente la situazione durante un E-Prix che si è svolto a ritmo serrato, con un caldo estremo (37ºC sono stati registrati alla partenza).

Dopo essere passato in testa a metà gara, Vergne 32enne pilota francese ha usufruito di tutta la sua esperienza per sfruttare l’efficacia della sua DS E-TENSE FE23 e resistere all’assalto dei suoi avversari. Alla fine, il pilota del team DS ha ottenuto così la sua undicesima vittoria in campionato e la sedicesima per DS Automobiles. Il due volte campione francese ha colto l’occasione per rilanciarsi nella classifica provvisoria, salendo al 3° posto in questa competizione mondiale.

Uscito dal 17° posto in griglia, anche Stoffel Vandoorne ha messo a segno un’ottima prestazione, confermando l’ottimo stato di forma della DS E-TENSE FE23. Finirà in 6a posizione, dopo un’incredibile progressione di dodici posizioni, con il belga che ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver superato i limiti della pista. Il suo ottavo posto finale gli ha permesso di segnare punti per la seconda volta quest’anno.

La stagione numero 9 del FIA Formula E World Championship proseguirà a Città del Capo, in Sud Africa, con una gara che si disputerà sabato (25 febbraio). Su un circuito che verrà presentato anche come nuovo layout per tutti i concorrenti, i piloti DS Automobiles e l’intero team DS PENSKE intendono continuare questa fantastica dinamica.