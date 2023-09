Peugeot: le innovazioni tecnologiche sempre più fiore all’occhiello delle sue auto

Negli ultimi anni Peugeot ha introdotto nelle sue vetture numerose innovazioni molto diverse. Confrontando la posizione di guida e la dotazione tecnologica di una vettura della gamma attuale con la sua equivalente di appena un decennio fa si ha un’idea molto chiara del grande salto di qualità e di sicurezza avvenuto. La tecnologia non si trova solo nei touch screen, nei quadri strumenti olografici o nelle funzioni di assistenza alla guida. È molto presente anche negli elementi che facilitano la vita a bordo.

Riempire il bagagliaio può costare caro alla schiena: trasportare zaini, borse da viaggio, valigie, ecc. Lasciarli sul pavimento e sollevarli nuovamente per riporli nel vano di carico aggiunge lavoro extra per le braccia e la parte bassa della schiena. Peugeot allevia la fatica legata a questi compiti grazie ad un’altezza di carico tra le più comode della sua categoria e alla possibilità di avere il portellone con apertura a mani libere su un’ampia gamma di modelli della sua gamma, come 308, 3008, 408, 5008, 508 e 508 SW. Questa dotazione completa la vocazione pratica di questi modelli: con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore, il portellone motorizzato si apre e si chiude velocemente e senza sforzo.

Peugeot lavora costantemente per incorporare le ultime novità tecnologiche nelle sue vetture

Gli smartphone sono diventati un elemento essenziale nella nostra vita. Tuttavia, il fatto che siano così necessari fa sì che la loro batteria si scarichi rapidamente, lasciando l’ignaro utente senza nel momento meno opportuno. Questo non è un problema a bordo di una Peugeot. Molti dei suoi modelli incorporano già un pratico caricabatterie wireless da 15 W. Si trova nella console centrale, sotto gli i-Toggles.

L’illuminazione è un settore in cui Peugeot ha fatto grandi progressi, soprattutto con l’introduzione dei LED, che durano da 10 a 15 volte più a lungo, e delle alogene, più economiche in termini di consumo di elettricità. I fari adattivi con tecnologia LED Matrix, presenti sugli ultimi lanci del Marchio, consentono sia la caratteristica firma luminosa a forma di zanne che assicurano un’illuminazione anabbagliante, con quattro LED associati, e un’illuminazione stradale, con moduli da 20 LED che si aggiungono agli anabbaglianti e che singolarmente si accendono, spengono e modificano la loro emissione luminosa in modo continuo ed in funzione delle condizioni esterne.

La telecamera situata nella parte superiore del parabrezza analizza l’ambiente per adattare l’illuminazione e l’intensità dei diversi LED nella matrice. Pertanto, il fascio luminoso si adatta automaticamente per fornire un’illuminazione ottimale che consenta di mantenere permanentemente gli abbaglianti senza abbagliare gli altri veicoli.

Inoltre, questo nuovo modo di intendere l’illuminazione in automobile ci consente di lasciare sempre nelle mani dell’auto la modalità luce necessaria. Pertanto, in modalità Città, le luci anabbaglianti si accendono quando il veicolo viaggia tra 0 e 50 km/h. Quando si sorpassa a velocità fino a 110 km/h, i fari sono posizionati in posizione abbagliante e si illuminano al massimo delle loro potenzialità. Al superamento di questa velocità si attiva la modalità Highway, in cui l’angolazione del fascio luminoso degli abbaglianti viene modificata (+0,4%) per illuminare di più senza abbagliare gli altri guidatori. Non appena il veicolo viaggia per più di 5 secondi a una velocità inferiore a 90 km/h, il fascio luminoso ritorna all’inclinazione originaria.

Un’altra caratteristica pratica, debuttata sulla Peugeot 308 nel 2014, è l’accesso e l’avviamento a mani libere. Grazie ad esso, non è più necessario tirare fuori la chiave dalla borsa o dalla tasca per aprire la portiera, sedersi al volante e godersi le sensazioni che offre una Peugeot. Questo sistema funziona con l’ausilio di antenne integrate nelle maniglie esterne che rilevano la presenza della chiave elettronica in un raggio vicino al veicolo e autorizzano l’eventuale sbloccaggio delle porte. Un sensore integrato nella maniglia rileva la presenza della mano tra la maniglia stessa e la placca della porta e comanda in quel momento lo sblocco delle serrature. La serratura si attiva nuovamente quando si tocca una delle maniglie della porta all’esterno, nel punto previsto per tale funzione, dotato anche di sensore. La chiusura completa del veicolo è confermata quando i due specchietti esterni vengono ripiegati e gli indicatori di direzione si illuminano brevemente.

L’avviamento e l’arresto del motore si effettua premendo il pulsante “START STOP” situato sul cruscotto. L’operazione di avviamento è autorizzata solo se i sensori interni rilevano la presenza della chiave elettronica. Se, con il motore acceso, il conducente scende dal veicolo impugnando il telecomando, il motore non si spegne per ragioni di sicurezza, ma non può essere riavviato dopo averlo spento finché non viene rilevata nuovamente la presenza della chiave elettronica.

Gran parte della gamma Peugeot incorpora anche un sistema di riconoscimento vocale in gran parte della sua gamma. Questa tecnologia consente di impartire comandi vocali ad apparecchiature come l’aria condizionata, il navigatore, il telefono vivavoce o il sistema multimediale del veicolo. Oltre alla comodità di regolare l’aria condizionata o di scegliere una stazione radio con la voce, questa tecnologia rappresenta un vantaggio in termini di sicurezza, poiché consente di azionare diversi sistemi di comfort e navigazione senza dover lasciare il volante o distogliere lo sguardo. fuori strada.

Entrando ora nelle funzioni di assistenza alla guida, Visiopark e Park Assist aiutano nella ricerca del parcheggio e nelle manovre di parcheggio, fonte di stress per il 52% degli automobilisti. Grazie al sistema di telecamere Visiopark 1 e 2, il conducente controlla a 360° tutto ciò che accade intorno al suo veicolo. Un aiuto prezioso quando si deve parcheggiare un veicolo delle dimensioni di un SUV, come le Nuove Peugeot 3008 e 5008.

Con la tecnologia Park Assist parcheggiare in tutta tranquillità e precisione millimetrica è alla portata di tutti. Questo dispositivo non solo rileva uno spazio di parcheggio su misura per il veicolo, sia online che a batteria, ma prende anche il controllo dello sterzo. I sensori a ultrasuoni del Park Assist, integrati sotto i paraurti anteriore e posteriore, sterzano automaticamente l’auto. La sicurezza è garantita perché, in ogni momento, il conducente controlla il freno, l’acceleratore e il cambio marcia e può riprendere il controllo dello sterzo impugnando il volante.

In queste vetture, il Peugeot i-Cockpit diventa un vero e proprio centro di controllo del veicolo da cui è possibile gestire funzioni di assistenza alla guida come Night Vision, che rileva pedoni e animali sulla strada in condizioni di scarsa visibilità. La loro portata, compresa tra 200 e 250 m, va ben oltre quella degli abbaglianti. È completato dalla frenata automatica di emergenza di ultima generazione. Sia il touchscreen capacitivo HD da 10 pollici che il quadro strumenti digitale rialzato da 31,2 cm (12,3”) presentano elementi grafici esclusivi e possono essere personalizzati.

Gli i-toggle virtuali completamente configurabili che sostituiscono i controlli fisici dell’aria condizionata. Collocati accanto allo schermo centrale, come se fosse un libro aperto, garantiscono un livello estetico e tecnologico unico nel segmento. Ogni i-toggle è un tasto che funge da scorciatoia tattile per le impostazioni di climatizzazione, un contatto telefonico, una stazione radio, l’avvio di un’applicazione che ogni conducente può impostare secondo i suoi desideri o bisogni abituali.