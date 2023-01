Nuova Peugeot 5008: c’è chi la immagina così [Render]

La nuova Peugeot 5008 è la futura generazione del SUV top di gamma della casa automobilistica del Leone che secondo indiscrezioni potrebbe essere lanciato sul mercato nel corso del 2025. A proposito di questo modello al momento sappiamo che sarà abbastanza diverso nello stile rispetto alla generazione attuale, che è presente ormai sul mercato dal lontano 2017.

L’auto di Peugeot potrebbe avere un design dalle forme più squadrate, elementi stilistici presi in prestito dalle ultime novità lanciate dalla casa automobilistica francese sul mercato oltre ovviamente a fare riferimento a quanto visto nel recente CES di Las Vegas 2023 con il concept Peugeot Inception.

Nuova Peugeot 5008: un render immagina cosi il design della futura generazione del SUV top di gamma della casa del Leone

A proposito della nuova Peugeot 5008 il sito Top Electric Suv nelle scorse ore ha immaginato in un render quello che potrebbe essere il design e lo stile di questo veicolo quando finalmente sarà stato svelato dal marchio francese di Stellantis. Appare evidente il riferimento anche alla recente concept Inception. Attualmente la 5008 è l’unico modello di Peugeot senza propulsore ibrido ma con la nuova generazione il problema verrà risolto.

Anzi ci sono buone probabilità che si passi direttamente ad una versione elettrica al 100 per cento. Non sappiamo se sarà l’unica o se ci saranno anche versioni termiche ma al momento sembra probabile che questo modello possa venire commercializzato solo e soltanto in versioni a zero emissioni.

La nuova Peugeot 5008 disporrà della piattaforma STLA Large e utilizzerà inoltre piattaforma tecnologica STLA Smart Cockpit. Sarà inoltre dotata di un i-Cockpit di nuova generazione che come ha spiegato di recente la stessa Peugeot sarà maggiormente incentrato su quelle che sono le esigenze del guidatore.

Questo modello sarà la nuova ammiraglia di Peugeot e anche dal punto di vista del lusso e delle rifiniture dovrebbe spiccare rispetto al resto della gamma. E’ probabile che già nel corso del 2023 e anche il prossimo anno arrivino sempre più informazioni si questo modello man mano che ci avviciniamo al suo debutto. La curiosità però è già alta adesso vista la popolarità del modello in questione che anche in futuro sarà chiamato a recitare un ruolo importante all’interno della gamma della casa automobilistica del Leone.