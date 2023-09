Stellantis Melfi: Regione e sindacati chiedono di accelerare il piano elettrico

Stellantis, il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, è stato ieri pomeriggio al centro di un confronto tra Regione Basilicata, sindacati e azienda per definire il futuro dello stabilimento di Melfi, dove si producono le Jeep Renegade e Compass e le Fiat 500X. Il tema principale è la transizione verso la mobilità elettrica, che richiede investimenti, incentivi e garanzie occupazionali. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali per fare il punto della situazione e ribadire la necessità di accelerare il piano elettrico di Stellantis.

Incontro proficuo tra regione Basilicata e sindacati per Stellantis Melfi

Bardi dopo l’incontro ha confermato che si è trattato di una discussione accesa ma che la cosa importante è che tutti remano dalla stessa parte. Il presidente ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere il governo nazionale e le istituzioni europee nel sostegno al settore automotive, che rappresenta una risorsa strategica per l’economia e l’occupazione della Basilicata.

Bardi aveva indetto la riunione in seguito allo stop di lavoro di lunedì 18 settembre, che aveva coinvolto i dipendenti dello stabilimento Stellantis e le aziende dell’indotto dell’area industriale di San Nicola Melfi (Potenza). “Si è trattato di un incontro proficuo, con una discussione vivace – ha dichiarato Bardi – ma il punto che è venuto fuori è che tutti vogliamo la stessa cosa. Le istituzioni e i sindacati sono uniti a sostegno dei lavoratori per difendere l’occupazione nello stabilimento e nell’indotto”.

Ricordiamo che nello stabilimento Stellantis Melfi nei prossimi anni le attuali produzione di Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass lasceranno spazio a quelle di ben cinque nuove auto elettriche che verranno costruite tutte in una nuova super linea sulla stessa piattaforma STLA Medium. Si dovrebbe trattare di due modelli di DS Automobiles, uno di Jeep, forse la nuova Compass, uno di Lancia e uno di Opel. Per quanto riguarda Lancia potrebbe trattarsi della nuova Lancia Gamma mentre per la casa tedesche il modello prescelto potrebbe essere la nuova Opel Manta. Ovviamente si tratta per il momento solo di indiscrezioni si attendono conferme ufficiali.