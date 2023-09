Abarth 600e: lo scorpione ci sorprenderà ancora una volta

Abarth, il marchio dello Scorpione, lancerà una versione sportiva della Fiat 600e, la nuova city car elettrica del gruppo Stellantis. La notizia è stata confermato dal numero uno di Fiat e Abarth, l’amministratore delegato Olivier Francois qualche settimana fa. Si tratterà di una vettura ad alte prestazioni, capace di offrire emozioni e divertimento ai fan della guida sportiva. Come dicevamo il progetto è stato confermato dall’amministratore delegato di Fiat, Oliver François, che ha parlato di una “logica” evoluzione della 600e in chiave Abarth. Questo modello si dovrebbe chiamare Abarth 600e.

Abarth 600e: ancora una ipotesi dal web a proposito del design di questo atteso modello

Come potrebbe essere la Abarth 600e? Alcuni render pubblicati dal designer e creatore digitale Kleber Silva conosciuto anche come KDesign ci danno un’idea di come potrebbe essere il design della sportiva elettrica. Si notano subito i dettagli tipici del marchio Abarth, come il logo dello Scorpione, le strisce rosse, i cerchi in lega neri, lo spoiler posteriore, i fari a LED e le prese d’aria sul cofano. La carrozzeria sarebbe più bassa e larga rispetto alla Fiat 600e, per garantire una maggiore stabilità e aerodinamica.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma si ipotizza che la Abarth 600e possa avere un motore elettrico più potente di quello della Fiat 600e, che eroga 156 CV e 260 Nm di coppia. Secondo alcune indiscrezioni, la potenza potrebbe salire a circa 200 CV, con un incremento di prestazioni non molto ampio, ma sufficiente a rendere la vettura più agile e reattiva. La batteria sarebbe la stessa da 54 kWh, che assicura un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP per la Fiat 600e. Tuttavia, con una potenza maggiore, l’autonomia potrebbe scendere a circa 320 km nel ciclo misto. La velocità massima potrebbe aumentare dai 150 km/h della Fiat 600e ai 180 km/h per la Abarth 600e.

La Abarth 600e potrebbe arrivare sul mercato nel 2025, a distanza di due anni dal lancio della Fiat 600e. Si tratterebbe di una vettura in grado di coniugare la sostenibilità della mobilità elettrica con il piacere di guida tipico delle sportive Abarth. Il prezzo non è ancora noto ma sicuramente sarà più elevato di quello della Fiat 600e. Ricordiamo inoltre che è molto probabile per non dire sicuro che l’auto possa avvalersi del cosiddetto sound generator già usato dalla Abarth 500e per garantire il classico rombo del motore di una Abarth.